FMI pour sauver l’économie : le Congo et la malédiction du pétrole

La République du Congo a officiellement sollicité un nouveau programme de financement auprès du Fonds monétaire international (FMI), dans l’objectif de stabiliser ses finances publiques et de relancer une économie structurellement fragilisée par sa forte dépendance aux revenus pétroliers, a rapporté l’agence Reuters.

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Cette démarche intervient moins de trois mois après que le Conseil d’administration du FMI a achevé, le 16 mars 2026, l’évaluation post-financement du précédent programme triennal arrivé à son terme, qui avait permis à Brazzaville d’obtenir 430 millions de dollars sur trois ans au titre de la Facilité élargie de crédit.

Malgré ces décaissements, le cadre macroéconomique de la République du Congo demeure « structurellement vulnérable », selon l’analyse de Sika Finance, notamment en raison de la persistance d’une dette publique élevée, de tensions de trésorerie récurrentes et d’une assiette fiscale étroite concentrée sur les hydrocarbures.

La demande congolaise s’inscrit dans un contexte régional sous pression. En janvier 2026, la Conférence des chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), réunie à Brazzaville à l’initiative du président Denis Sassou-Nguesso, avait exhorté ses membres à « négocier et conclure ou poursuivre les programmes économiques et financiers avec le FMI » comme mesure prioritaire de stabilisation de la zone franc d’Afrique centrale, dont la monnaie subit des pressions croissantes sur ses réserves de change.

Le Congo-Brazzaville avait précédemment bénéficié de plusieurs programmes successifs avec l’institution de Bretton Woods depuis 2019, assortis à chaque fois d’exigences de transparence dans la gestion des recettes pétrolières, de lutte contre la corruption et de publication mensuelle des tableaux des opérations financières de l’État, des engagements dont le niveau d’exécution avait été jugé inégal par les équipes de supervision du FMI.

La crise financière que traverse le Congo-Brazzaville est le produit d’une accumulation de déséquilibres structurels et conjoncturels que les différents programmes du FMI n’ont que partiellement corrigés.

La malédiction du pétrole

L’économie congolaise repose à plus de 70% sur les hydrocarbures, qui représentent près de 90% des recettes d’exportation. Cette hyperdépendance a rendu le pays particulièrement vulnérable au choc pétrolier de 2013-2016, qui a provoqué une forte chute des revenus d’exportation, des déficits publics abyssaux et une spirale d’endettement dont le pays ne s’est pas encore remis. Au 31 décembre 2024, la dette publique congolaise s’élevait à 8 530,90 milliards de FCFA, soit 94,74% du PIB, un niveau classé en situation de surendettement par le FMI, même si l’institution juge la dette viable à long terme.

Des analystes économiques congolais pointent une cause structurelle souvent occultée. Les recettes tirées de la vente du pétrole de l’État par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) ne seraient pas systématiquement rapatriées au Trésor public dans les délais légaux de huit jours prévus par les conventions, mais prendraient selon eux « les chemins tortueux des paradis fiscaux » via des préfinancements accordés par des négociants internationaux tels que Glencore, Trafigura, Gunvor ou Mercuria. Ce non-rapatriement a contribué à assécher les réserves de change de la CEMAC, compromettant la convertibilité du franc CFA dans la zone.

La dernière mission du FMI au Congo-Brazzaville a relevé des faiblesses graves dans la gouvernance des finances publiques et une corruption « qui ne cesse de gagner du terrain dans tous les secteurs enquêtés ». En pratique, ces défaillances se traduisent par l’incapacité récurrente de l’État à honorer le paiement des salaires des fonctionnaires, des pensions de retraite et des bourses d’étudiants. La sixième revue du programme FEC de janvier 2022 a également constaté que le pays n’avait pas respecté ses critères de performance concernant l’accumulation de nouveaux arriérés extérieurs et la contraction de nouvelles dettes non concessionnelles.

Des emprunts opaques

En moins de dix ans, le Congo est passé du statut de créancier régional, accordant des prêts de plusieurs dizaines de milliards à des pays frères dans les années 2010, à celui de pays en défaut de paiement répété. Cette chute résulte en partie de l’explosion d’emprunts contractés sans approbation parlementaire et souvent garantis par des ressources naturelles, une pratique que le FMI a expressément exigé d’abandonner comme condition de ses programmes successifs depuis 2019.

La disparition du Fonds des générations futures, créé pour lisser les recettes pétrolières sur le long terme, illustre l’incapacité des institutions à isoler l’épargne publique des besoins budgétaires de court terme.