Mondial 2026: la liste des 26 joueurs de la Suède avec Isak et Gyökeres

De retour sur la scène mondiale après son absence lors de l’édition 2022, l’Équipe de Suède a officialisé sa sélection de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2026. Portée par son duo offensif Alexander Isak – Viktor Gyökeres, la sélection scandinave espère retrouver un rôle majeur sur la scène internationale.

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À quelques semaines du coup d’envoi du Mondial 2026, les différentes sélections nationales commencent à révéler leurs listes définitives. Ce mardi, la Fédération suédoise de football a présenté le groupe des 26 joueurs retenus pour la compétition. Absente de la Coupe du monde au Qatar en 2022, la Suède effectue son retour avec l’ambition de franchir un cap dans un groupe F relevé composé des Pays-Bas, du Japon et de la Tunisie. Sans surprise, la sélection suédoise sera emmenée par ses deux principales armes offensives : Alexander Isak et Viktor Gyökeres. Les deux attaquants, auteurs de saisons remarquées en club, incarnent les principaux espoirs offensifs des Scandinaves.

Le sélectionneur a également accordé sa confiance à plusieurs cadres expérimentés comme Victor Lindelöf, Emil Holm ou encore Anthony Elanga. La jeune génération sera elle aussi représentée avec la présence du prometteur Lucas Bergvall. En revanche, plusieurs absences notables retiennent l’attention. Dejan Kulusevski, toujours diminué physiquement, n’a pas été retenu. Même constat pour Roony Bardghji, qui manque de temps de jeu cette saison avec le FC Barcelone, ainsi que pour Hugo Larsson, absent de la liste finale.

La liste des 26 joueurs de la Suède

Gardiens : Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) et Jacob Zetterström (Derby County)

Défenseurs : Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmunsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (Sankt. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo) et Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Milieux : Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Elliot Stroud (Mjällby), Jesper Karlström (Udinese), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Ken Sema (Pafos) et Mattias Svanberg (Wolfsbourg)

Attaquants Taha Ali (Malmö), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Gustaf Nilsson (FC Bruges), Alexander Isak (Liverpool) et Benjamin Nygren (Celtic Glagsow)



