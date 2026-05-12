Sergio Ramos prêt à prendre les commandes du Séville FC

Ancienne icône du Real Madrid, Sergio Ramos serait sur le point de devenir le nouveau propriétaire du Séville FC, son club formateur. Une opération déjà finalisée selon plusieurs sources proches du dossier.

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Sergio Ramos serait sur le point de devenir le nouveau propriétaire du Séville FC. L’information a été révélée ce mardi par le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano sur le réseau social X. Selon ses informations, l’opération serait désormais bouclée et pilotée en grande partie par René Ramos, frère et représentant de l’ancien capitaine du Real Madrid. Sergio Ramos attendrait désormais la finalisation des dernières procédures administratives et juridiques avant de communiquer officiellement sur ce rachat.

Formé à Séville, où il a débuté sa carrière professionnelle avant de rejoindre le Real Madrid en 2005, l’ancien international espagnol entretient un lien particulier avec le club andalou. Après son passage au Paris Saint-Germain, Ramos était revenu à Séville pour une dernière expérience en Liga. Considéré comme l’un des plus grands défenseurs de sa génération, le champion du monde 2010 possède un palmarès exceptionnel, marqué notamment par plusieurs sacres en Ligue des champions de l’UEFA et en LaLiga sous les couleurs madrilènes.







