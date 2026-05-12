Bénin : à 15 ans, Romaine Gandonou affole déjà les recruteurs européens

À seulement 15 ans, Romaine Yenido Gandonou est devenue en quelques mois le visage du renouveau du football féminin béninois et suscitant l’intérêt de recruteurs européens après des statistiques qui défient l’entendement et une qualification historique des Amazones U20 pour la Coupe du Monde Féminine U20 de la FIFA, prévue en Pologne en septembre 2026.

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Née le 13 novembre 2010 à Akpro-Missérété, au sud du Bénin, Romaine Gandonou porte le maillot de Tambours FC d’Adjarra, pensionnaire de la première division féminine béninoise. Ses chiffres donnent le vertige. 53 buts en 14 matchs en D2 lors de la saison 2023-2024, 19 buts en 15 matchs lors de sa première saison en D1 en 2024-2025, avant d’enflambre la saison en cours avec 25 buts en 9 matchs au moment de l’interruption pour les sélections nationales. Entre 2023 et 2026, ses statistiques cumulées s’élèvent à 89 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues, soit plus de deux réalisations par rencontre en moyenne.

Sur la scène internationale, Gandonou a explosé lors des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde U20 Pologne 2026, où elle s’est imposée comme la meilleure buteuse de la campagne avec 11 buts en quatre matchs. Ses performances individuelles ont été décisives à chaque tour. Un quadruplé contre la Guinée au deuxième tour, un triplé magistral contre l’Égypte lors du match retour du troisième tour scellant la qualification (4-0) à Lomé le 13 février 2026, et son premier but international senior sur penalty contre la Côte d’Ivoire lors du match aller du quatrième tour. Elle a également brillé lors des éliminatoires U17, inscrivant un quadruplé décisif contre le Burkina Faso en avril 2026 qui a permis aux Amazones U17 de renverser un déficit de deux buts.

La jeune joueuse béninoise, sociétaire de Tambours FC d’Adjarra en première division féminine béninoise, s’est envolée mardi soir en direction de Paris. Selon Bip radio, la footballeuse devrait passer un test pour intégrer un grand club français.

L’Europe déjà aux aguets

Son staff managérial reconnaît que des recruteurs français et espagnols ont manifesté un intérêt concret, et que le président de Tambours FC a déjà reçu plusieurs offres de transfert, dont une venue d’Afrique du Sud qu’il a déclinée. La stratégie de l’entourage de la joueuse est de patienter jusqu’à ses 18 ans pour signer dans un grand club européen, des discussions étant décrites comme déjà « avancées » avec au moins une formation du continent. Mais aux dernières nouvelles, les choses semblent rapidement évoluées.

La jeune footballeuse béninoise Romaine Gandonou a quitté le Bénin lundi soir pour Paris, au lendemain de leur qualification au mondial pologne 2026. Selon Bip Radio, la joueuse devrait y effectuer un test en vue d’une possible intégration dans un grand club français. Déjà considérée comme l’un des grands espoirs du football féminin béninois, Romaine Gandonou affiche de hautes ambitions. La jeune buteuse ne cache pas son rêve d’évoluer un jour dans des clubs prestigieux comme le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone.

« Oui, je rêve grand, très grand même. Mon objectif est de qualifier le Bénin à la Coupe du Monde U20 2026 et porter haut les couleurs de notre pays », a-t-elle déclaré. La joueuse affirme travailler quotidiennement pour progresser, aussi bien sur le plan sportif que personnel. Elle dit vouloir devenir « une meilleure joueuse, une meilleure personne et surtout une source de fierté pour tous ».