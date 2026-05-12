Mercato: Victor Osimhen, la priorité offensive du Real Madrid de Mourinho

Courtisé par le Real Madrid, Victor Osimhen serait le grand favori de José Mourinho pour renforcer l’attaque madrilène cet été. Le technicien portugais voit en l’avant-centre nigérian le profil idéal pour accompagner Kylian Mbappé et Vinicius Júnior.

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Victor Osimhen serait devenu l’une des priorités du Real Madrid en vue du prochain mercato estival, selon les informations de Soccernet. Actuellement prêté à Galatasaray SK, l’attaquant nigérian attise l’intérêt des plus grands clubs européens après une nouvelle saison convaincante. En parallèle, José Mourinho est annoncé avec insistance pour prendre les commandes du Real Madrid dans les prochaines semaines. Le technicien portugais aurait déjà identifié Osimhen comme le profil idéal pour renforcer l’attaque madrilène.

Mourinho apprécie de longue date les qualités de l’international nigérian. Les deux hommes se sont affrontés à plusieurs reprises en Serie A lorsque l’attaquant évoluait à SSC Napoli et que Mourinho dirigeait l’AS Roma. L’ancien entraîneur de Chelsea FC a déjà couvert Osimhen d’éloges par le passé, allant jusqu’à le comparer à Didier Drogba, l’attaquant emblématique qu’il avait fait venir chez les Blues au milieu des années 2000. L’arrivée d’Osimhen au Real Madrid offrirait également davantage de liberté offensive à Kylian Mbappé et Vinicius Júnior, qui pourraient évoluer plus régulièrement dans des positions axiales ou sur les côtés, là où ils sont considérés comme les plus dangereux.







