Amical: l’Inde affrontera le Brésil en octobre

Écartée de la Coupe du monde 2026 et privée de Coupe d’Asie 2027, l’Inde traverse une période compliquée sur le plan sportif. Les Tigres Bleus auront toutefois l’occasion de se mesurer à l’une des plus grandes nations du football lors d’un match amical face au Brésil.

Malgré une population de plus d’un milliard d’habitants, l’Inde peine toujours à s’imposer sur la scène internationale. Classée à la 138e place du classement FIFA, la sélection nationale n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026 et manquera également la prochaine Coupe d’Asie, prévue en 2027.

Les Tigres Bleus s’apprêtent néanmoins à vivre un moment fort de leur calendrier international. Ils accueilleront le Brésil en match amical le 3 octobre à Calcutta, une affiche de prestige qui offrira au public indien l’occasion de voir évoluer l’une des sélections les plus titrées de l’histoire du football. Pour la Seleção, cette rencontre servira de préparation en vue de ses prochaines échéances internationales. En revanche, l’équipe brésilienne devra composer sans Rodrygo. L’attaquant du Real Madrid est d’ores et déjà forfait en raison d’une blessure de longue durée.

Même si l’écart de niveau entre les deux équipes apparaît considérable sur le papier, cette confrontation représente une opportunité précieuse pour l’Inde de se mesurer à une référence mondiale. Pour le Brésil, il s’agira surtout d’entretenir sa dynamique tout en offrant du temps de jeu à plusieurs éléments de son effectif avant les prochaines compétitions officielles.