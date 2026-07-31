Slimane part pour la Colombie, pays d’origine de sa fille Esmeralda

Le chanteur Slimane s’est rendu en Colombie avec sa fille Esmeralda et a partagé, le jeudi 30 juillet 2026 sur Instagram, des images et vidéos d’un séjour qualifié de « bouleversant » et « réparateur ». Dans une légende largement reprise par ses abonnés, il écrit : « Il y a des voyages qui bouleversent qui réparent, la Colombie a définitivement été l’un d’entre eux », précisant que le pays fait partie des origines de sa fille et que cette découverte commune a été pour lui « un des plus beaux souvenirs ».

La publication rassemble une série de clichés et de courtes séquences tournées en extérieur, loin des coulisses et des plateaux : paysages naturels baignés de lumière, un coucher de soleil sur une vaste étendue d’eau et des instants de tendresse entre le chanteur et sa fille. Dans l’une des vidéos, le duo s’enlace longuement face au paysage, image qui souligne la tonalité intime et familiale du périple plutôt que son aspect touristique.

Interrogé indirectement par ses mots et ses images, Slimane ne présente pas ce déplacement comme un déménagement ou une rupture avec sa vie en France ; le chanteur précise qu’il reste installé dans l’Hexagone et que ce voyage constitue une parenthèse aux fortes résonances personnelles. Le message posté sur son compte Instagram est à la fois descriptif et émotionnel, plaçant la découverte des racines d’Esmeralda au cœur de l’expérience vécue.

Un retour aux sources pour Esmeralda

Dans la suite de sa légende, Slimane explicite la dimension identitaire de ce séjour : la Colombie figure parmi les pays d’origine de sa fille et ce « retour aux sources » a renforcé, selon lui, le lien entre la fillette et ses différentes appartenances. Il adresse également un hommage aux autres terres composant l’identité d’Esmeralda en écrivant : « L’Algérie la France la Colombie que tes pays sont beaux ma fille presque autant que toi. »

Ce message mêle fierté paternelle et émotion, et les réactions sur le réseau social ne se sont pas fait attendre. Parmi les commentaires, la chanteuse Vitaa, amie de longue date de Slimane, a exprimé son soutien par des émoticônes applaudissant la démarche. Le récit visuel et textuel de l’artiste met en avant la volonté de partager avec sa fille une connaissance directe de ses origines, dans un cadre apaisant et familier.

Le partage effectué le 30 juillet 2026 rassemble ainsi témoignage personnel et images, et souligne la place prise par la transmission culturelle dans la relation entre Slimane et sa fille. Le chanteur a décrit ce séjour comme une expérience marquante et émotionnelle, sans en faire pour autant l’annonce d’un changement de vie définitif. Parmi les éléments publiés figurent les photos et vidéos du duo au bord de l’eau, la légende explicative et les commentaires d’abonnés et d’amis.