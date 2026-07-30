Zazie, noble de la famille de Truchis et engagée à gauche

Zazie a annoncé déposer une plainte après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une citation entièrement fabriquée qui lui a été attribuée, relancée notamment par le polémiste Jean Messiha avant la suppression de sa publication; cette affaire relance l’intérêt pour le parcours de l’auteure-compositrice-interprète, née dans une famille de la noblesse française mais engagée publiquement sur des sujets sociaux et environnementaux.

Née le 18 avril 1964 à Boulogne-Billancourt, Isabelle Marie-Anne de Truchis de Varennes est plus connue sous son nom de scène Zazie. Elle est la fille d’Hervé de Truchis de Varennes, architecte-urbaniste issu d’une ancienne lignée anoblie, et de Jacqueline Caussé, professeure de musique et pianiste. La famille de Truchis de Varennes est historiquement implantée entre la Bresse et le Bugey et descend d’une branche anoblie au XVIIe siècle.

Le titre porté par son père, qualifié de baron de Truchis de Varennes dans les usages familiaux, n’a toutefois aucune valeur juridique en droit français contemporain. Les titres de noblesse relèvent aujourd’hui d’un usage honorifique et leur transmission obéit aux traditions familiales plutôt qu’à un statut légal. Zazie est donc décrite comme la fille d’un baron sans être elle-même reconnue officiellement baronne.

Parcours, prises de position et la polémique récente

Le patronyme d’origine a pesé sur ses débuts: elle a expliqué à plusieurs reprises avoir subi moqueries et remarques liées à la longueur et à la connotation sociale de son nom, ce qui l’a conduite à adopter le pseudonyme inspiré du roman Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Artiste majeure de la chanson française, elle est aussi auteure-compositrice d’un répertoire abordant des questions sociétales.

Sur le plan politique, Zazie a fait part de ses choix électoraux et de ses préoccupations publiques à plusieurs reprises. En 2012, elle avait déclaré avoir voté pour Jean‑Luc Mélenchon au premier tour puis pour François Hollande au second. Elle a également indiqué avoir glissé « deux bulletins Macron dans l’urne » lors des scrutins de 2017 et 2022, en invoquant la crainte de la « multiplicité des extrêmes », et s’est dite marquée par le second tour de 2002 opposant Jacques Chirac à Jean‑Marie Le Pen.

Cette sensibilité transparaît dans certaines de ses chansons : des titres comme Je suis un homme, Rue de la Paix ou Tout le monde il est beau traitent de questions environnementales, de diversité ou de société. Sans transformer ses concerts en tribune militante, elle assume une écriture engagée et privilégie une approche axée sur l’humain plutôt que sur les appartenances partisanes.

Concernant la récente fake news, des publications ont attribué à Zazie une phrase qui nie l’existence de l’islamisme et appelle les fans à faire barrage à l’extrême droite, propos que l’artiste assure n’avoir jamais tenus. Sur le réseau X, elle a dénoncé une « atteinte à mon image et une usurpation de mon identité » et annoncé avoir décidé de déposer plainte pénalement. Sa réaction, relayée par ses followers, a été suivie de milliers de réactions sur les réseaux sociaux.