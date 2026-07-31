Anne-Élisabeth Lemoine reconduite à la présentation de « C à vous » sur France 5, son ascension continue

Le 29 juillet 2026, Anne-Élisabeth Lemoine célèbre ses 56 ans. Véritable figure emblématique du paysage audiovisuel français, elle s’est imposée au fil des années comme l’animatrice incontournable de l’émission C à vous sur France 5. Son parcours professionnel, construit patiemment depuis près de trente ans, témoigne d’une ascension progressive, entre travail en coulisses et montée en puissance face caméra. Alors que des rumeurs de départ agitaient le secteur, elle a confirmé sa volonté de poursuivre aux commandes de son talk-show quotidien, consolidant ainsi sa place au sein de France Télévisions.

Avant de devenir l’un des visages les plus reconnus du petit écran, Anne-Élisabeth Lemoine a débuté sa carrière dans l’ombre, notamment à côté de l’animateur Marc-Olivier Fogiel. Son expérience dans l’émission On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3 au début des années 2000 a été déterminante. Cette immersion dans l’univers du direct et du talk-show lui a permis d’acquérir les fondamentaux du métier, en s’initiant notamment à la préparation des sujets, à la gestion du public et au rythme soutenu des débats. Pendant plusieurs années, elle a accompagné Fogiel dans ses diverses aventures télévisuelles et radiophoniques, parmi lesquelles ses passages sur RTL et M6, affinant ainsi son aisance et son style.

En 2007, Anne-Élisabeth Lemoine choisit de prendre son indépendance professionnelle. Elle s’éloigne de l’univers Fogiel pour explorer de nouvelles opportunités, notamment sur France Info où elle intervient en tant que chroniqueuse. Ce choix marque une étape importante vers une reconnaissance plus large de ses compétences et révèle une volonté d’évolution constante.

Des débuts aux côtés de Marc-Olivier Fogiel

Anne-Élisabeth Lemoine fait ses premiers pas dans le monde de la télévision en intégrant l’équipe de On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3 aux côtés de Marc-Olivier Fogiel. Cette émission, très suivie à l’époque, lui offre l’occasion d’apprendre les rouages du direct et de s’immerger pleinement dans le format du talk-show. Son rôle y est alors celui d’une chroniqueuse discrète, qui observe et se forme au contact de professionnels aguerris.

Au fil des ans, elle reste fidèle à Fogiel en le suivant sur plusieurs projets, notamment à la radio sur RTL et sur M6 dans l’émission T’empêches tout le monde de dormir. Durant cette période, elle développe son sens de la répartie, son écoute et sa capacité à gérer les échanges avec les invités. Cette phase formative est essentielle pour comprendre la dynamique d’une émission politique et culturelle où la réactivité et l’empathie sont des qualités clés.

En se détachant progressivement de l’ombre qu’elle occupait, Anne-Élisabeth Lemoine acquiert une précision et une technicité qui l’aideront par la suite à monter en puissance. Elle reconnaît elle-même l’importance de cet apprentissage : « J’ai appris énormément aux côtés de Marc-Olivier Fogiel », souligne-t-elle souvent en évoquant cet épisode de sa carrière.

Le passage décisif par Canal+ avant la consécration

La décennie suivante voit Anne-Élisabeth Lemoine s’imposer davantage au sein du paysage médiatique grâce à son passage sur Canal+. En 2007, elle rejoint l’équipe de L’Édition spéciale, puis celle de La Nouvelle Édition portée par Ali Baddou. Au sein de ces émissions d’information et de décryptage, elle se distingue par son analyse fine des médias et son style naturel, alliant rigueur et décontraction.

Entre 2012 et 2014, elle franchit un tournant en assurant régulièrement la présentation principale de La Nouvelle Édition, remplaçant Ali Baddou. Cette période lui permet de démontrer sa capacité à gérer un plateau quotidien, à mener une équipe et à fédérer autour d’elle un public exigeant. Sa spontanéité et sa bienveillance, associées à une réelle maîtrise journalistique, la positionnent comme une animatrice capable d’occuper un rôle majeur.

En 2014, Anne-Élisabeth Lemoine quitte Canal+ pour intégrer France 5. Elle entre alors dans l’équipe de C à vous, à côté d’Anne-Sophie Lapix, et se voit confier la fonction stratégique de joker. Ce rôle lui offre une visibilité accrue tout en lui donnant l’occasion de se préparer à prendre la tête d’une émission déjà établie. Ce poste de substitution est une étape déterminante vers la suite de sa carrière.

« C à vous » : une décennie au sommet et un choix de stabilité

En 2017, Anne-Sophie Lapix quitte C à vous pour rejoindre France 2 à la présentation du journal de 20 heures. Anne-Élisabeth Lemoine lui succède alors naturellement, devenant la présentatrice principale du programme. Depuis, elle a su imposer son style et insuffler à l’émission une ambiance mêlant actualité, culture, débats et instants plus conviviaux avec les invités.

Au fil des années, C à vous s’affirme comme une émission de référence en access prime time, bénéficiant de bonnes audiences et d’une forte fidélité de son public. L’identité du programme repose également sur la dynamique de l’équipe, où se côtoient des chroniqueurs renommés tels que Patrick Cohen, Pierre Lescure ou Bertrand Chameroy. Le producteur Pierre-Antoine Capton insiste sur la dimension collective du succès, affirmant que le concept fonctionne grâce à la synergie des participants à la table.

En 2026, des discussions ont circulé concernant l’avenir d’Anne-Élisabeth Lemoine, notamment des spéculations sur une potentielle prise de fonction à Télématin sur France 2. Toutefois, l’animatrice a démenti ces bruits lors d’une interview avec Jamel Debbouze, confirmant son engagement à poursuivre son travail sur C à vous. Elle a ainsi mis fin aux conjectures, affichant sa volonté de stabilité professionnelle au sein du groupe France Télévisions.

Anne-Élisabeth Lemoine continue donc son parcours à France 5, où elle a progressivement gagné une place centrale. De chroniqueuse aux côtés de Marc-Olivier Fogiel à animatrice de l’une des émissions phares de l’access prime time, son évolution reflète un travail constant et une construction professionnelle exemplaire.