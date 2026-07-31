Marion Game : cet attentat qui l’a poussée à quitter le Maroc

Le 31 juillet 2026 aurait marqué le 88e anniversaire de Marion Game, une figure emblématique du paysage télévisuel français reconnue principalement pour son rôle dans la série à succès Scènes de ménages. Derrière l’humour et la légèreté du personnage d’Huguette qu’elle incarnait, la comédienne a souvent porté une histoire personnelle marquée par des épreuves. Née à Casablanca, au Maroc, elle a vécu une enfance heureuse avant que des événements politiques et un attentat tragique ne bouleversent son existence, la conduisant à l’exil et à une refonte complète de sa vie en France. Ce parcours de vie influence en profondeur sa carrière, qui ne trouvera un succès flamboyant que plusieurs décennies plus tard.

Madeleine Jeanne Hélène Gamé, plus connue sous son nom d’artiste Marion Game, est venue au monde le 31 juillet 1938 dans une Casablanca en pleine expansion. Son père, entrepreneur en travaux publics, faisait partie des acteurs du développement économique de la ville. Mais la mort prématurée de son père alors qu’elle n’avait que neuf ans bouleversa la stabilité familiale. Sa mère, confrontée à des difficultés financières, confia la petite Marion à sa grand-mère. Cette dernière devint un véritable pilier affectif pour elle, lui offrant l’affection qui lui faisait défaut, comme Marion le confiait dans une interview à Paris Match. Les souvenirs qu’elle garde de Casablanca restent imprégnés de douceur et de bonheur, malgré la tempête qui s’annonçait au début des années 1960.

Cette époque voit le Maroc gagner son indépendance, transformant profondément l’atmosphère politique et sociale du pays. La communauté française installée à Casablanca est progressivement fragilisée par des tensions croissantes. Beaucoup de proches de Marion Game, dont sa mère, quittent le Maroc. Si elle est alors mariée et mère d’une fille prénommée Virginie, Marion espère encore rester dans cette ville à laquelle elle est profondément attachée. Cette illusion est brutalement balayée lors de l’attentat au marché central de Casablanca. Présente ce jour-là, elle subit une explosion violente dont les éclats de verre se logent dans ses yeux. Par chance, elle s’en sort sans blessure physique durable, mais cet événement devient un point de rupture dans sa vie.

Casablanca, une enfance heureuse brutalement interrompue

L’attaque au marché central pousse son mari à prendre une décision radicale : la famille doit quitter Casablanca pour assurer leur sécurité. Le départ s’effectue dans la douleur, avec un sentiment d’arrachement profond. Marion Game raconte la difficulté de quitter non seulement un lieu mais aussi un mode de vie, une vie qu’elle décrivait comme agréable et ancrée dans des liens profonds d’amitié et de quotidienneté. Le voyage vers la France marque aussi une autre blessure : contraints de laisser leur chienne Chiffon sur le quai, refusée à bord du bateau par le capitaine, Marion n’a jamais oublié cet abandon.

Une fois arrivée en France, la famille s’installe d’abord à Bordeaux avant de s’établir au Vésinet, en proche banlieue parisienne. Le changement de décor est radical, imposant à Marion un réapprentissage complet de son environnement et une reconstruction personnelle après l’exil. Après un divorce, elle se consacre pleinement à sa vocation artistique et intègre le cours Simon, une école réputée pour la formation d’acteurs. En 1968, elle décroche le prestigieux prix Marcel-Achard, une distinction qui annonce un avenir prometteur dans le métier dramatique.

Les premières années de sa carrière restent néanmoins marquées par des rôles secondaires au théâtre, dans plusieurs séries télévisées et auprès de réalisateurs comme Jean-Pierre Mocky ou Claude Zidi. Ce n’est qu’en 2009, après plusieurs décennies de travail constant, que Marion Game accède à une notoriété massive en incarnant Huguette dans la série humoristique Scènes de ménages, rôle qui la fait entrer durablement dans le cœur du grand public.

Tout au long de son parcours, Casablanca reste une référence majeure, un symbole d’enracinement qu’elle évoquait encore avec émotion. Dans un témoignage poignant, elle révélait n’avoir jamais réussi à retourner dans sa ville natale et exprimait ce désir de paix intérieure à travers une réconciliation avec son passé marocain. Marion Game s’est éteinte le 23 mars 2023, à l’âge de 84 ans, laissant derrière elle une carrière d’actrice populaire ainsi qu’une histoire de vie marquée par l’exil et le traumatisme d’un attentat ayant modifié radicalement son destin.