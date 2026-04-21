Bénin : la Cour constitutionnelle annonce la proclamation des résultats définitifs le 23 avril

La Cour constitutionnelle du Bénin a annoncé la date de proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Sauf contestation enregistrée dans les délais légaux, l’audience solennelle se tiendra le 23 avril à Cotonou.

Au Bénin, le processus électoral entre dans sa phase finale. Dans un communiqué en date du 20 avril 2026, la Cour constitutionnelle du Bénin informe l’opinion publique des prochaines étapes liées à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril. Selon le document, « conformément aux dispositions des articles 49 de la Constitution et 142 du Code électoral, la Cour constitutionnelle procède à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle », à condition qu’aucune contestation ne soit enregistrée dans les délais prévus.

Le communiqué précise également que cette proclamation ne peut intervenir que « si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle dans un délai de cinq (05) jours suivant la proclamation des résultats provisoires ».

Dans ce cadre, la haute juridiction annonce qu’une audience solennelle est prévue pour officialiser les résultats. Elle se tiendra le jeudi 23 avril 2026 à 18 heures au siège de l’institution à Cotonou.