« Vous entrez dans le cercle des vrais bâtisseurs de traditions républicaines en Afrique », Soglo rend hommage à Talon

À l’occasion de la fête du Travail, ce vendredi 1er mai 2026, qui coïncidait également avec l’anniversaire du président Patrice Talon, l’ancien chef de l’État Nicéphore Dieudonné Soglo a saisi l’opportunité pour adresser un message solennel.

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Dans une déclaration publique, il a exprimé sa reconnaissance envers le président sortant pour avoir tenu son engagement de ne pas briguer un troisième mandat à la tête du pays.

Nicéphore Soglo a salué ce choix comme un acte de grandeur républicaine et de fidélité à la parole donnée, rappelant que dans un contexte africain marqué par la tentation du pouvoir à vie, la décision de Patrice Talon constitue un geste rare et exemplaire.

« L’histoire n’oublie jamais ceux qui savent partir à temps », a-t-il souligné, en référence à son propre départ du pouvoir en 1996.

Pour l’ancien président, ce renoncement volontaire dépasse les limites constitutionnelles et s’inscrit dans une logique de gouvernance où la valeur d’un dirigeant se mesure à la qualité de ses réalisations plutôt qu’à la durée de son mandat. Il a invité les générations futures à s’inspirer de cet exemple, qui renforce l’image du Bénin comme une démocratie mature et respectueuse des institutions.

En associant la célébration du 1er Mai et l’anniversaire de Patrice Talon à ce message de reconnaissance, Nicéphore Soglo a voulu marquer symboliquement cette étape de la vie politique béninoise : une transition apaisée, porteuse d’exemplarité et de stabilité.

L’intégralité du message du patriarche

Béninoises, Béninois, chers compatriotes,

Au terme de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, les institutions en charge du processus électoral — la CENA et la Cour constitutionnelle — ont proclamé le duo porté par Romuald Wadagni vainqueur du scrutin.

Oui, Romuald Wadagni et non Patrice Talon, puisque sur le bulletin unique réalisé par la CENA pour cette élection, le nom du président Talon n’a été mentionné nulle part, preuve irréfutable du respect de la parole donnée par le Chef de l’État de ne pas briguer un troisième mandat.

Je m’en réjouis personnellement et l’en félicite au nom de tout le Bénin. Je lui souhaite la bienvenue dans le cercle très restreint des anciens présidents. Car il y a bien une vie après la Marina. Et qui mieux que moi, Nicéphore Dieudonné Soglo, pour le rappeler !

En effet, en février 2025, à la parution de mes mémoires Vers le Miracle béninois, j’avais déjà souligné cette conviction.

L’épreuve du pouvoir et de la démocratie m’a conduit, lors d’un entretien avec Christophe Boisbouvier de RFI, à répondre sans ambiguïté à la question : « Le président Patrice Talon fera-t-il un troisième mandat ? » Ma réponse fut claire : « Seul, il choisira son destin… »

Dans le cadre de la décrispation politique amorcée en 2022, le président Talon et moi avions convenu de nous rencontrer régulièrement. À chacune de nos rencontres, il m’a réaffirmé qu’il ne briguerait pas un troisième mandat. Et chaque fois, ma réponse est restée la même : « Seul, tu choisiras ton destin… »

En s’interdisant de briguer un troisième mandat dans un contexte africain où la question du pouvoir à vie divise encore de nombreux pays, la décision du président Patrice Talon dépasse les limites constitutionnelles : elle constitue un acte profondément fort.

Ce choix, essentiellement démocratique, témoigne d’une éthique politique rare, d’une fidélité à la parole donnée et d’une élégance qui laissera une trace indélébile dans l’histoire du Bénin.

L’histoire ne retient pas toujours ceux qui ont voulu durer, mais elle n’oublie jamais ceux qui ont su partir à temps comme je l’ai fait en 1996.

Par ce geste, Monsieur le Président Talon, vous entrez dans le cercle des vrais bâtisseurs de traditions républicaines en Afrique. Que votre exemple inspire des générations d’acteurs politiques africains.

Que votre nom reste associé à une nouvelle manière de gouverner, où la grandeur ne se mesure pas à la durée au pouvoir, mais à la qualité des réalisations et des décisions prises.

Monsieur le Président Patrice Talon, je vous souhaite une bonne retraite politique.

Président Talon, cher fils, je vous souhaite un joyeux anniversaire.