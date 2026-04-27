Burundi : Évariste Ndayishimiye désigné par le CNDD‑FDD comme candidat à la présidentielle 2027

Le CNDD-FDD a désigné, dimanche 26 avril 2026, Évariste Ndayishimiye comme candidat du parti pour la présidentielle prévue en 2027. Cette mise en avant du chef de l’État ouvre la perspective d’une candidature pour un nouveau mandat.

Président depuis juin 2020, après le décès de Pierre Nkurunziza, Ndayishimiye a gouverné en mêlant quelques ouvertures politiques à un contrôle étroit des affaires publiques. Son exercice du pouvoir suscite régulièrement des réserves, notamment sur la question du respect des droits humains.

Pour Onesphore Sematumba, observateur de la région des Grands Lacs, la nomination était largement attendue : malgré des tensions au sein du parti, le chef de l’État conserve une nette supériorité face à d’éventuels prétendants. Le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Ndikuriyo, qui avait parfois été présenté comme une alternative, a récemment adopté une posture moins offensive, estiment certains analystes.

Du point de vue régional, l’arrivée probable de Ndayishimiye dans la course ne devrait pas bouleverser l’équilibre en place. Après la réélection de Paul Kagame en juillet 2024 et les discussions autour d’une révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, les experts anticipent une continuité des dynamiques qui lient plusieurs gouvernements de la région.

Enjeux pour la scène politique burundaise

Sur le plan national, cette décision du CNDD-FDD renforce l’idée d’un parti centralisateur, capable d’imposer sa ligne pour orienter la campagne à venir. L’organisation, qui domine l’appareil d’État, pourrait ainsi structurer la prochaine élection autour de son candidat, limitant les marges de manœuvre des formations opposées.

Des voix de la société civile relèvent par ailleurs une intensification des pressions contre les personnes et groupes critiques à l’égard du pouvoir. Ces signalements nourrissent les inquiétudes quant à la transparence et à l’équité du processus électoral en 2027.

Alors que la machine politique du CNDD-FDD se met en ordre de marche pour préparer la course, les observateurs mesureront dans les mois qui viennent la capacité de l’opposition à mobiliser et le climat de sécurité démocratique dont dépendront la crédibilité et la tenue du scrutin.

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