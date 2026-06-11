CRIET : la comédienne Aurélie Guézo relaxée au bénéfice du doute

Poursuivie depuis plusieurs mois pour des faits présumés d’escroquerie via internet, la comédienne béninoise Aurélie Guézo a finalement obtenu gain de cause devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ce jeudi 11 juin 2026, la juridiction spéciale a prononcé sa relaxe au bénéfice du doute et ordonné la restitution de la caution d’un million de FCFA versée dans le cadre de sa liberté provisoire.

La comédienne béninoise Aurélie Guézo est désormais libre de toute poursuite dans le dossier d’escroquerie via internet qui l’avait conduite devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). À l’issue du délibéré rendu ce jeudi 11 juin 2026, la juridiction a prononcé sa relaxe au bénéfice du doute et ordonné la déconsignation de la somme d’un million de francs CFA versée pour sa mise en liberté provisoire.

Cette décision met un terme à une procédure judiciaire qui avait suscité de nombreuses réactions dans l’opinion publique. L’affaire trouve son origine dans une enquête du Centre national d’investigations numériques (CNIN). Les investigations avaient révélé qu’un numéro de téléphone enregistré au nom de la comédienne aurait été utilisé dans le cadre d’activités frauduleuses sur internet. Cette découverte avait conduit à son interpellation puis à son placement sous mandat de dépôt.

Tout au long de la procédure, Aurélie Guézo a toujours nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés. Devant les juges, elle avait expliqué avoir acheté une carte SIM en son nom sans connaître l’usage frauduleux qui en aurait été fait par la suite. Elle avait également affirmé n’avoir tiré aucun avantage des supposées opérations d’escroquerie.

Lors des audiences précédentes, son avocat, Me Omer Tchiakpè, avait plaidé l’absence de preuves formelles établissant la participation de sa cliente aux actes de cybercriminalité. La défense avait notamment insisté sur le fait qu’aucun élément du dossier ne démontrait un quelconque lien entre la comédienne et les victimes présumées. L’avocat avait également soutenu que sa cliente ne disposait ni des compétences techniques ni du niveau de formation permettant de mettre en œuvre une telle fraude.

Ces arguments avaient progressivement trouvé un écho auprès du ministère public. Dès le 26 mars dernier, le parquet spécial avait requis la relaxe au bénéfice du doute, estimant que les éléments de preuve réunis au cours de l’enquête ne permettaient pas d’établir avec certitude la culpabilité de la prévenue. Il avait également demandé la restitution de la caution versée pour sa remise en liberté provisoire.

Après plusieurs reports du délibéré, notamment pour permettre à la défense d’apporter des précisions sur le montant exact de la caution versée, la CRIET a finalement suivi les réquisitions du parquet. La juridiction a ainsi prononcé la relaxe au bénéfice du doute d’Aurélie Guézo et ordonné la restitution intégrale du million de FCFA consigné.

Cette décision marque un important soulagement pour l’artiste, figure bien connue du théâtre béninois à travers les productions de la troupe Sèmako, notamment aux côtés de Pipi Wobaho et Éléphant Mouillé.