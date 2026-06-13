Ces anciennes nations qui ont joué la Coupe du monde avant de disparaître

Depuis sa première édition en 1930, la Coupe du monde n’a pas seulement raconté l’histoire du football. Elle a aussi accompagné les grands bouleversements géopolitiques du XXe siècle. URSS, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, RDA, Indes orientales néerlandaises ou Zaïre : plusieurs équipes ont disputé le Mondial sous des noms et des drapeaux qui n’existent plus aujourd’hui.

La Coupe du monde de football est née en 1930, en Uruguay. Depuis, elle est devenue le plus grand rendez-vous sportif de la planète. Mais en près d’un siècle d’existence, le tournoi n’a pas seulement vu défiler des générations de footballeurs. Il a aussi traversé les guerres, les indépendances, les divisions idéologiques, les chutes de régimes et les recompositions d’États.

À travers ses archives, le Mondial raconte une autre histoire : celle de pays qui ont changé de nom, de frontières ou de régime, parfois jusqu’à disparaître complètement de la carte politique. L’URSS, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la RDA, les Indes orientales néerlandaises ou encore le Zaïre ont tous foulé les pelouses de la Coupe du monde. Aujourd’hui, ces sélections n’existent plus sous leur forme d’origine.

Le football garde pourtant leur trace. Dans les palmarès, les statistiques et la mémoire des supporters, ces anciennes nations continuent d’exister comme des témoins d’un monde disparu.

L’URSS, puissance sportive effacée par l’histoire

L’Union soviétique a longtemps été l’une des grandes puissances sportives du XXe siècle. En Coupe du monde, l’URSS a participé à sept phases finales : 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986 et 1990. Sa meilleure performance reste une quatrième place en 1966, en Angleterre.

Mais l’histoire politique a fini par rattraper l’histoire sportive. Après la chute du mur de Berlin en 1989 et l’effondrement progressif du bloc communiste, l’Union soviétique disparaît officiellement en décembre 1991. De cet éclatement naissent plusieurs États indépendants, dont la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes, la Géorgie, l’Arménie ou encore les républiques d’Asie centrale.

Sur le plan footballistique, la Russie est généralement considérée comme l’héritière sportive de l’URSS dans les compétitions internationales. Mais cette succession ne résume pas la richesse de l’ancienne sélection soviétique, qui réunissait des joueurs venus de plusieurs républiques, notamment de Russie, d’Ukraine, de Géorgie ou d’Arménie.

La disparition de l’URSS rappelle que les équipes nationales ne sont pas seulement des formations sportives. Elles sont aussi les reflets d’États, de systèmes politiques et d’identités collectives parfois appelés à disparaître.

La Tchécoslovaquie, deux finales avant la séparation

La Tchécoslovaquie fait partie des anciennes grandes nations du football européen. Elle a participé à huit phases finales de Coupe du monde et a atteint deux fois la finale : en 1934, battue par l’Italie, puis en 1962, battue par le Brésil de Pelé et Garrincha.

Pendant plusieurs décennies, cette sélection a représenté un État né après la Première Guerre mondiale, au cœur de l’Europe centrale. Mais après la chute du communisme, les tensions politiques internes conduisent à une séparation pacifique. Le 1er janvier 1993, la Tchécoslovaquie cesse d’exister et donne naissance à deux pays : la République tchèque et la Slovaquie.

Dans l’histoire du football, la République tchèque est souvent présentée comme l’héritière principale de la Tchécoslovaquie, notamment pour des raisons administratives et sportives. Mais la mémoire de cette ancienne équipe appartient aussi à la Slovaquie, dont plusieurs joueurs ont contribué à l’histoire commune.

La Tchécoslovaquie symbolise un cas particulier : celui d’une nation disparue sans guerre, mais dont l’héritage sportif reste partagé entre deux États souverains.

Yougoslavie, Serbie-et-Monténégro puis Serbie : une histoire morcelée

La Yougoslavie occupe une place à part dans l’histoire de la Coupe du monde. Présente dès la première édition de 1930, elle a longtemps été une sélection redoutée, capable de produire des générations de joueurs techniques et créatifs. Sous différentes formes politiques, elle a participé à plusieurs éditions du Mondial, avant que l’éclatement du pays ne transforme durablement la carte du football balkanique.

La Yougoslavie socialiste disparaît dans les années 1990, au terme d’un processus violent de dislocation. De cette rupture naissent plusieurs États indépendants, dont la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, puis plus tard le Monténégro et le Kosovo, dont le statut reste politiquement sensible selon les pays.

Sur le plan footballistique, la Serbie est aujourd’hui considérée comme l’héritière de la Yougoslavie et de la Serbie-et-Monténégro dans les archives internationales. En 2006, l’équipe participe encore à la Coupe du monde sous le nom de Serbie-et-Monténégro, alors même que le Monténégro devient indépendant cette même année. À partir de 2010, la Serbie concourt sous son propre nom.

Cette trajectoire illustre la manière dont une même ligne statistique peut cacher plusieurs réalités politiques successives. Derrière les résultats attribués à la Serbie se trouve une histoire complexe, faite de fédérations, de ruptures, de nouveaux drapeaux et de mémoires concurrentes.

La RDA, l’Allemagne de l’Est qui a battu l’Ouest

L’Allemagne offre l’un des épisodes les plus symboliques de l’histoire du Mondial. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays est divisé en deux États : la République fédérale d’Allemagne, à l’Ouest, et la République démocratique allemande, à l’Est. Cette division reflète l’affrontement entre le bloc occidental et le bloc soviétique pendant la guerre froide.

La RDA n’a participé qu’une seule fois à la Coupe du monde, en 1974. Mais cette unique participation est entrée dans la légende. Le tournoi est organisé en Allemagne de l’Ouest, et le tirage au sort place les deux Allemagne dans le même groupe. Le 22 juin 1974, à Hambourg, la RDA bat la RFA 1-0 grâce à un but de Jürgen Sparwasser. La FIFA rappelle que cette rencontre reste le seul duel entre les deux sélections au niveau senior et que l’Allemagne de l’Est s’était imposée face au pays hôte.

L’ironie est forte : l’Allemagne de l’Ouest, battue par sa voisine de l’Est au premier tour, remporte finalement la Coupe du monde quelques jours plus tard. La RDA, elle, ne rejouera plus jamais une phase finale.

En octobre 1990, l’Allemagne est réunifiée. La sélection de la RDA disparaît et l’équipe d’Allemagne réunifiée poursuit l’histoire de la RFA. Mais le but de Sparwasser reste comme l’un des moments les plus politiques de l’histoire de la Coupe du monde.

Les Indes orientales néerlandaises, première équipe asiatique du Mondial

Bien avant le Japon, la Corée du Sud, l’Iran ou l’Arabie saoudite, une équipe asiatique avait déjà participé à la Coupe du monde. Il s’agissait des Indes orientales néerlandaises, territoire colonial placé sous domination des Pays-Bas et correspondant à l’actuelle Indonésie.

La sélection participe à l’édition 1938 organisée en France. La FIFA rappelle qu’elle fut la première équipe asiatique à disputer une phase finale de Coupe du monde. Son parcours est bref : elle affronte la Hongrie à Reims et s’incline 6-0 dans un tournoi qui se jouait alors à élimination directe.

Après la Seconde Guerre mondiale, le territoire proclame son indépendance en 1945. L’Indonésie obtient ensuite sa reconnaissance comme État souverain et poursuit son propre parcours footballistique. Mais elle n’a plus retrouvé la phase finale de la Coupe du monde depuis cette apparition historique de 1938 sous le nom d’Indes orientales néerlandaises.

Ce cas est l’un des plus fascinants du Mondial. Il montre comment une participation sportive peut être liée à une réalité coloniale aujourd’hui disparue, tout en devenant un élément de mémoire pour un État indépendant.

Le Zaïre, première équipe d’Afrique subsaharienne au Mondial

L’Afrique aussi a connu ces changements de nom et de trajectoire. En 1974, le Zaïre devient la première équipe d’Afrique subsaharienne à participer à une phase finale de Coupe du monde. Le pays, dirigé à l’époque par Mobutu Sese Seko, dispute le Mondial organisé en Allemagne de l’Ouest.

Sportivement, l’expérience est difficile. Le Zaïre perd ses trois matchs de groupe, contre l’Écosse, la Yougoslavie et le Brésil, sans inscrire de but. La défaite 9-0 contre la Yougoslavie reste l’une des plus lourdes de l’histoire du tournoi. La FIFA+ rappelle que le groupe du Zaïre en 1974 comprenait la Yougoslavie, le Brésil, l’Écosse et les Léopards zaïrois.

Mais au-delà des résultats, cette participation garde une portée historique. Le Zaïre ouvrait la voie aux sélections d’Afrique subsaharienne dans la plus grande compétition de football. La République démocratique du Congo, nom repris par le pays en 1997, reste l’héritière de cette apparition.

L’histoire du Zaïre au Mondial rappelle aussi que le football africain a souvent avancé dans des contextes politiques complexes, entre ambitions nationales, propagande de régime, difficultés de préparation et quête de reconnaissance internationale.

Quand la Coupe du monde devient un miroir du monde

Ces équipes disparues racontent une vérité simple : la Coupe du monde n’est jamais séparée de l’histoire. Elle enregistre les changements de drapeaux, les disparitions d’États, les indépendances, les réunifications et les nouvelles identités nationales.

L’URSS a laissé place à la Russie et à plusieurs républiques indépendantes. La Tchécoslovaquie s’est divisée en République tchèque et Slovaquie. La Yougoslavie a éclaté en plusieurs États dont certains sont devenus à leur tour des acteurs du football mondial, comme la Croatie, demi-finaliste en 1998 et finaliste en 2018. La RDA a été absorbée dans l’Allemagne réunifiée. Les Indes orientales néerlandaises sont devenues l’Indonésie. Le Zaïre est redevenu la République démocratique du Congo.

Chaque cas rappelle que les statistiques du football sont parfois plus compliquées qu’elles n’en ont l’air. Quand une équipe disparaît, ses résultats ne disparaissent pas toujours. Ils sont transmis, réattribués, partagés ou discutés selon les règles des fédérations internationales et les héritages politiques.

C’est ce qui donne à la Coupe du monde une dimension unique. Elle n’est pas seulement une compétition entre équipes. Elle est aussi une archive vivante du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Derrière chaque maillot, il y a un État, une histoire, une mémoire et parfois un pays qui n’existe plus.