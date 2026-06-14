Viviana Pisacane, la gagnante de Top Chef, révèle avoir été maltraitée par un grand chef qui lui a lancé une casserole

Viviana Pisacane, la jeune cheffe de 28 ans qui vient de remporter la dix-septième saison de Top Chef, a levé le voile sur une réalité souvent méconnue du grand public : les conditions de travail difficiles et parfois brutales au sein des grandes cuisines étoilées. Lors d’une interview accordée au Buzz TV du Figaro, elle a révélé avoir été victime de maltraitance physique, un geste symbolique et violent ayant marqué son parcours professionnel. Cette révélation intervient peu de temps après sa victoire, où elle a su conquérir le jury et les téléspectateurs grâce à un menu original et maîtrisé, remportant la finale avec 69,3 % des suffrages face à Alexy Algar-Denos.

Issue d’une formation exigeante en Italie, en Suisse, en Norvège puis en France, Viviana Pisacane s’est forgée une solide expérience aux côtés de plusieurs grands noms de la gastronomie, parmi lesquels Joël Robuchon, Michel Guérard ou encore Éric Fréchon. Elle porte un regard lucide sur l’envers du décor des cuisines étoilées, où la pression intense peut entraîner des comportements parfois inacceptables, au détriment de la santé mentale et physique des chefs en devenir. Cette prise de parole sincère offre un éclairage inédit sur la dure réalité vécue par certains professionnels de la restauration de haut niveau.

Un parcours construit dans les grandes maisons pour la gagnante de Top Chef

Née dans une famille de cuisiniers, Viviana Pisacane a très tôt baigné dans l’univers culinaire. Son père exerce la pâtisserie depuis trente ans, tandis que son grand-père était lui-même chef. Dès son enfance, elle cuisinait pour ses frères et sœurs en l’absence des parents, un signe précoce de sa vocation. Après avoir suivi une formation à l’école culinaire Alma de Parme, en Italie, elle a complété son apprentissage dans des établissements prestigieux à travers l’Europe, puis s’est installée à Lyon en 2017.

En 2023, avec le soutien de sa famille, elle reprend le restaurant Le Bœuf d’Argent, où elle propose une cuisine franco-italienne novatrice. Sa signature culinaire, qui privilégie notamment les pâtes fraîches, la burrata et des huiles italiennes de qualité, se démarque des recettes traditionnelles par son originalité et son audace. Ce parcours au sein de brigades étoilées a cependant été marqué par une exigence extrême, qui a exposé Viviana Pisacane aux excès parfois violents du milieu professionnel.

La casserole lancée sur la jeune cheffe

Au cours d’un échange avec la journaliste Sarah Lecœuvre, Viviana Pisacane a livré un témoignage poignant sur les violences physiques dont elle a été victime dans sa carrière. Interrogée sur le travail en famille dans son restaurant, elle a reconnu que cette proximité ne l’a jamais préservée des abus. Elle a ainsi raconté avoir été prise à partie par un grand chef qui lui a lancé une casserole — heureusement vide — lors d’un accrochage.

Ce geste, bien que réalisé sans contenu dangereux, reste extrêmement violent et symbolique de l’intensité dramatique de certaines relations de travail dans les hautes sphères culinaires. La cheffe a insisté sur le fait qu’elle peut supporter des paroles dures voire méprisantes, mais qu’un projectile lancé ne peut jamais être toléré. Souhaitant préserver l’anonymat de la personne à l’origine de cet acte, elle n’a pas révélé le nom du chef en question, mais elle a exprimé clairement sa condamnation de ces pratiques.

Cette révélation met en lumière les conditions souvent peu connues du public dans lesquelles évoluent les professionnels des grandes cuisines, où la pression constante et la rigueur extrême peuvent parfois dégénérer en formes de maltraitance, tant psychologique que physique.