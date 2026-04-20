Burkina Faso : le président de l’Union africaine Évariste Ndayishimiye à Ouagadougou

Le président burundais Évariste Ndayishimiye, qui assure actuellement la présidence tournante de l’Union africaine, s’est rendu à Ouagadougou le lundi 20 avril 2026 pour une visite qualifiée par la présidence burkinabè d’amitié et de travail. Ce déplacement intervient dans un contexte diplomatique délicat entre l’institution continentale et le Burkina Faso depuis le putsch d’octobre 2022.

À son arrivée à l’aéroport international, le chef de l’État a été accueilli par le capitaine Ibrahim Traoré avant de gagner le palais présidentiel. La présidence du Faso a indiqué que le programme inclut également des déplacements afin de découvrir plusieurs infrastructures socio-économiques de la capitale.

Cette rencontre illustre la volonté d’ouvrir un canal de dialogue direct entre l’Union africaine et le gouvernement burkinabè, alors que le pays reste membre de l’Alliance des États du Sahel. Rappelons que, depuis le renversement du pouvoir en octobre 2022, le Burkina Faso a été suspendu des activités de l’UA, comme ce fut aussi le cas pour le Mali et le Niger.

Pour autant, les contacts n’ont jamais été totalement interrompus : en février 2023, l’ancien président de la Commission, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, avait été reçu à Ouagadougou pour évoquer les conditions d’un retour à l’ordre constitutionnel. De plus, un envoyé de l’Union africaine, Antonio Tete, a réalisé en 2025 une mission d’écoute et de collecte d’informations sur place.

Maintenir le lien tout en appelant au retour à l’ordre constitutionnel

Lors de la conférence de presse qui a suivi son élection à la tête de l’UA, Évariste Ndayishimiye avait, en février 2026, insisté sur la nécessité de restaurer les cadres constitutionnels dans la région sahélienne. Il a également souligné l’importance de conserver des canaux de communication ouverts avec ces États afin de favoriser la recherche de solutions adaptées.

La visite à Ouagadougou prend ainsi la forme d’une tentative de conciliation : elle combine gestes diplomatiques et présence concrète sur le terrain, dans un souci affiché de renouer des échanges tout en restant sur la ligne de l’institution continentale qui prône le respect des constitutions.