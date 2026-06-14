Amandine Bourgeois a d’abord habité le Marais avant d’acheter un appartement en très mauvais état

Amandine Bourgeois fête ses 47 ans le 12 juin 2026. Révélée au grand public par sa victoire à la sixième saison du télé-crochet Nouvelle Star en 2008, la chanteuse originaire d’Angoulême a mené depuis une trajectoire faite de ruptures et de reprises : apprentissages classiques au conservatoire, scènes rock dans le Sud, un passage par l’étranger, puis une installation à Paris (d’abord dans le Marais) avant d’acheter et de rénover un appartement dans le XVIIIe arrondissement. Interprète de L’Enfer et moi, représentante de la France à l’Eurovision en 2013 et autrice d’un album indépendant en 2024, elle oscille entre vie de scène et habitat transformé.

Née le 12 juin 1979, Amandine Bourgeois grandit dans une famille où la musique tient une place prépondérante : fille d’un guitariste, élevée également par un beau‑père bassiste, elle suit des cours de solfège et pratique la flûte traversière au conservatoire de Nice. Adolescente, elle fonde un groupe rock et prend goût à la scène. Après des études dans l’hôtellerie, un détour professionnel l’emmène en Angleterre puis aux Baléares, dans le secteur du luxe, expérience qu’elle juge insatisfaisante et qui la ramène, à 22 ans, vers la musique.

Installée à Toulouse, elle reprend sa carrière musicale en multipliant les projets locaux — petites salles, comédie musicale Le Casting, opéra‑rock The Wall — et se fait repérer via son compte Myspace. En 2007, la production de Nouvelle Star la contacte ; le 11 juin 2008, elle remporte l’émission face à Benjamin Siksou, un succès médiatique qui accélère sa carrière.

Du Marais au XVIIIe arrondissement : trajectoire parisienne et choix d’indépendance

La montée en visibilité pousse Amandine Bourgeois à quitter le Sud pour Paris. Son premier ancrage dans la capitale se situe dans le quartier du Marais, à proximité de Beaubourg, lieu qu’elle évoque avec nostalgie et enthousiasme dans un entretien accordé à La Dépêche en 2012, soulignant le plaisir de « vivre au cœur de la ville » tout en regrettant parfois le climat et l’ambiance du Sud.

Après cette expérience centrale, elle décide d’acheter. Son choix se porte sur le XVIIIe arrondissement, motivé par des réalités de marché et un désir d’autonomie. L’appartement acquis est, selon ses propres mots, « en très mauvais état ». Plutôt que de renoncer, elle engage une rénovation importante ; les travaux transforment un logement banal en un intérieur lumineux, calme et chaleureux à la décoration bohème, où cohabitent couleurs affirmées et coussins nombreux. Elle décrit sa chambre comme « rose et violette » et revendique cette esthétique comme un prolongement de son identité artistique.

Sur le plan musical, après un premier album, 20 m2, certifié disque d’or, Amandine Bourgeois représente la France à l’Eurovision en 2013 avec L’Enfer et moi. Lors d’une interview en mai 2026 à Ici Charentes, elle revient avec humour sur cette participation, se déclarant « très fière d’avoir représenté mon pays » et ajoutant qu’elle avait « terminé troisième… en partant de la fin ! ». Désormais artiste indépendante, elle produit ses propres projets : en 2024 elle dévoile l’album M.E.U.F., qu’elle écrit, compose et réalise elle‑même.

Pour l’artiste, le logement rénové du XVIIIe arrondissement constitue un refuge et un espace de réappropriation après l’exposition publique liée au télé‑crochet ; il reflète ses choix artistiques et personnels, aménagé au terme de travaux étendus pour devenir un lieu à son image.