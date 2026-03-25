Bénin : Wadagni réagit à ses relations avec Joseph Djogbénou, ancien prétendant à la succession de Talon

Le candidat de la majorité à la présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadagni, s’est exprimé sur ses relations avec Joseph Djogbénou, ancien prétendant à la succession de Patrice Talon.

À l’approche de l’élection présidentielle au Bénin, Romuald Wadagni s’est prononcé sur ses relations avec Joseph Djogbénou, président de l’Assemblée nationale et figure de la majorité présidentielle, un temps évoquée pour la succession du Chef de l’Etat Patrice Talon.

Interrogé sur l’existence d’éventuelles tensions entre les deux hommes après le choix porté sur sa candidature, le ministre d’État a écarté toute rivalité. « Absolument pas. Lui et moi sommes très proches. Il m’a félicité et promis de m’accompagner, et il le fait déjà. Il n’y a chez lui aucune espèce d’amertume », a-t-il déclaré dans un entretien avec Jeune Afrique.

En réalité, Joseph Djogbénou figurait parmi les personnalités pressenties au sein de la mouvance présidentielle avant la désignation de Romuald Wadagni comme candidat. Depuis cette désignation, ce dernier conduit les activités liées à sa campagne en vue du scrutin du 12 avril 2026.

Romuald Wadagni, en poste au ministère de l’Économie et des Finances depuis 2016, bénéficie du soutien des partis de la majorité présidentielle portée notamment par l’Union progressiste le renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR). De son côté, Joseph Djogbénou exerce ses fonctions à la tête de l’Assemblée nationale et reste président de l’UPR.

Technocrate reconnu mais novice sur le terrain électoral, Romuald Wadagni mise ainsi sur la continuité et la stabilité pour convaincre. L’absence de dissensions visibles au sommet de l’État constitue, pour lui, un argument de poids dans la conquête de la magistrature suprême.