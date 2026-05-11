Bénin : fin du cumul de fonctions à l’Assemblée nationale pour certains agents

Au Bénin, l’administration parlementaire a décidé de mettre fin au cumul de postes exercés par certains agents. Une mesure contenue dans une note de service datée du 08 mai 2026, qui impose désormais un choix unique afin de réorganiser les services et améliorer leur fonctionnement.

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L’administration parlementaire a acté la fin du cumul de fonctions pour certains agents de l’institution. La décision est formalisée par une note de service en date du 08 mai 2026. Selon le document signé par le Secrétaire général administratif, Christel-Fourier Donkpègan, plusieurs agents occupaient simultanément deux ou trois postes au sein de l’administration. Une pratique désormais jugée contraire à une bonne organisation du travail.

Les agents concernés sont appelés à choisir un seul poste parmi ceux qu’ils occupent actuellement. Ils ont jusqu’au 12 mai 2026 à 17 heures pour faire connaître leur choix. Passé ce délai, l’administration procédera elle-même aux affectations en fonction des besoins des services.

Cette décision s’inscrit dans une volonté de réorganisation interne visant à améliorer l’efficacité et la répartition des responsabilités au sein de l’institution parlementaire. Elle intervient sous l’autorité du président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamè Djogbénou, dans un contexte de renforcement de la discipline administrative et de rationalisation des effectifs.