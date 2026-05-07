Bénin : avant sa prestation de serment, Romuald Wadagni rencontrera Patrice Talon

Le président élu Romuald Wadagni prêtera serment dans le dimanche 24 mai 2026 devant la Cour constitutionnelle. Avant cette cérémonie, une rencontre est prévue avec le président sortant Patrice Talon dans le cadre du protocole de passation du pouvoir.

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La cérémonie de prestation de serment du président élu Romuald Wadagni se précise progressivement. Prévue dans le 24 mai 2026, elle devrait réunir plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et institutionnelles venues assister à ce moment important de la vie démocratique béninoise.

Selon l’organisation en cours, la cérémonie sera précédée d’une rencontre entre le président sortant Patrice Talon et son successeur. Cette étape protocolaire s’inscrit dans la continuité de la tradition républicaine observée au Bénin lors des transitions au sommet de l’État. Un schéma similaire avait déjà été appliqué en 2016 au moment du passage de pouvoir entre Boni Yayi et Patrice Talon.

À l’issue de son serment devant la Cour constitutionnelle, Romuald Wadagni deviendra officiellement le cinquième président de la République du Bénin sous l’ère du renouveau démocratique. Cette investiture ouvrira une nouvelle page politique pour le pays, après dix années de gouvernance de Patrice Talon.