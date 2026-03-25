Accueil Société Bénin: un journaliste écope 5 ans de prison dans le dossier putsch manqué

Bénin: un journaliste écope 5 ans de prison dans le dossier putsch manqué

La CRIET a prononcé, le 24 mars 2026, une peine de cinq ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA à l’encontre d’un journaliste poursuivi dans le cadre de l’enquête sur la tentative de coup d’État déjouée contre le président Patrice Talon.



Le verdict a été rendu à l’issue du procès intenté contre le professionnel des médias pour des faits qualifiés de « apologie du crime contre la sûreté de l’État », d’« incitation à la rébellion » et d’« incitation à la violence ».

CRIET