Bénin: un journaliste écope 5 ans de prison dans le dossier putsch manqué
La CRIET a prononcé, le 24 mars 2026, une peine de cinq ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA à l’encontre d’un journaliste poursuivi dans le cadre de l’enquête sur la tentative de coup d’État déjouée contre le président Patrice Talon.
Le verdict a été rendu à l’issue du procès intenté contre le professionnel des médias pour des faits qualifiés de « apologie du crime contre la sûreté de l’État », d’« incitation à la rébellion » et d’« incitation à la violence ».
La juridiction spéciale a estimé que ses publications dont une annonçant la prétendue prise de pouvoir par des militaires avaient contribué à soutenir ou relativiser une tentative de déstabilisation de l’ordre constitutionnel béninois.
Selon le récit rapporté à l’audience, le journaliste, dont les initiales sont P. M., avait publié au moins deux textes le jour des faits présumés, le 7 décembre 2025, notamment après la diffusion d’une déclaration lue par des militaires sur la chaîne nationale. Il avait expliqué lors des débats avoir agi sous la pression de menaces reçues peu avant les événements.
La peine prononcée par la CRIET combine donc une détention ferme et une lourde amende, traduisant la sévérité avec laquelle la juridiction traite les infractions qu’elle juge liées à des atteintes à la sûreté de l’État.
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