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Bénin

Bénin : le jeudi 14 mai 2026 déclaré férié, chômé et payé pour fête de l’Ascension

Le gouvernement béninois a annoncé que la journée du jeudi 14 mai 2026, marquant la fête de l’Ascension, sera fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

Soussouni D.
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Mathys-Adidjatou-ministre-du-travail-et-de-la-fonction-publique, @: Présidence du Bénin
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À travers un communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique, le gouvernement béninois a annoncé que le jeudi 14 mai 2026, jour de l’Ascension, sera officiellement férié, chômé et payé sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision est prise conformément aux dispositions de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin.

Célébrée quarante jours après Pâques, la fête de l’Ascension commémore, dans la tradition chrétienne, la montée de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection. Elle constitue l’un des grands événements du calendrier chrétien et donne lieu à des célébrations religieuses dans plusieurs églises à travers le pays.

Dans son communiqué, le ministère du Travail et de la Fonction publique a également adressé ses vœux à la communauté chrétienne à l’occasion de cette célébration religieuse.

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