Mondiale U20 Féminine : Bénin et Tanzanie qualifiés; Côte d’Ivoire et Cameroun éliminés

Le Bénin et la Tanzanie ont décroché dimanche 10 mai leur première qualification respective pour une Coupe du Monde féminine U20, à l’issue du quatrième et dernier tour des éliminatoires africains organisé en double confrontation. Les deux sélections rejoignent le Ghana et le Nigeria pour représenter le continent africain lors de la phase finale prévue en Pologne du 5 au 27 septembre 2026.

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Au Stade de Kégué à Lomé, au Togo, les Amazones U20 du Bénin ont dominé les Éléphantes de Côte d’Ivoire 4 buts à 1, s’imposant 5-2 sur l’ensemble des deux confrontations après le nul 1-1 concédé à l’aller à Abidjan. Hosane Soukou (15e), Romaine Yenido Gandonou (34e) et Germaine Honfo (45e+1) permettaient aux Béninoises de mener 3-0 à la pause. Grâce N’Dri avait réduit l’écart à la 52e minute pour les Ivoiriennes avant que Gandonou, auteure d’un doublé, ne ferme définitivement le score à la 69e. Il s’agit d’une première historique pour le football féminin béninois, sous la direction du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou.

À l’Amaan Stadium de Zanzibar, la Tanzanie a écarté le Cameroun 2-0, sur des buts de Mary Siyame (6e) et Hasnath Ubamba (74e). Le Cameroun, qui avait remporté le match aller 3-1 à Yaoundé, est éliminé à égalité de buts (3-3 sur l’ensemble) en vertu de la règle des buts marqués à l’extérieur, les deux réalisations tanzaniennes ayant été inscrites sur le sol camerounais. L’équipe d’Hassan Balla Abdoussalami ne participera donc pas au Mondial polonais.

Quatre équipes africaines pour Pologne 2026

Le Ghana et le Nigeria avaient validé leur qualification samedi 9 mai. Les Black Queens U20 ont écarté l’Ouganda sur l’ensemble des deux matchs (victoire 2-1 au retour, nul 1-1 à l’aller), tandis que les Super Falcons U20 ont confirmé leur succès 2-0 de l’aller face au Malawi malgré une défaite 2-1 concédée au retour à Lilongwe.

L’Afrique sera représentée à Pologne 2026 par quatre équipes : le Ghana, qui disputera sa huitième Coupe du Monde féminine U20, le Nigeria à sa douzième participation, le Bénin et la Tanzanie pour leur première. La CAF disposait de quatre tickets pour ce tournoi mondial.

La Coupe du Monde Féminine U20 FIFA se tiendra en Pologne du 5 au 27 septembre 2026.