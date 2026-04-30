Sénégal : rivalité Europe–Chine autour d’un marché stratégique de bus au gaz à Dakar

Un important appel d’offres lancé par les autorités sénégalaises pour l’acquisition de 380 bus fonctionnant au gaz naturel cristallise une confrontation entre acteurs européens et chinois, au croisement d’enjeux économiques, industriels et géopolitiques. D’un montant estimé à environ 320 millions d’euros, soit près de 210 milliards de FCFA, ce projet s’inscrit dans une transformation plus large du système de transport urbain de Dakar.

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Le programme vise à renforcer significativement l’offre de transport public dans la capitale sénégalaise, avec l’introduction de bus au gaz naturel comprimé, la construction de dépôts, l’aménagement d’infrastructures routières et la mise en place de systèmes de billetterie modernes. À terme, ce dispositif doit permettre de transporter jusqu’à 400 000 passagers par jour et s’intégrer dans une stratégie de transition vers des mobilités plus propres.

Cette initiative constitue une première étape vers un parc plus large, avec un objectif d’environ 1 000 véhicules à motorisation propre, combinant gaz et, à terme, électricité. Elle s’inscrit également dans la restructuration globale du réseau de transport, en complément des projets de train express régional (TER) et de bus rapid transit (BRT).

Un financement européen face à une offre chinoise compétitive

Le projet est intégralement financé par un consortium d’acteurs européens, notamment la Banque européenne d’investissement et l’Agence française de développement, dans le cadre d’initiatives comme Global Gateway. Ce dispositif vise à proposer une alternative européenne aux investissements chinois en Afrique.

Cependant, malgré ce financement, l’entreprise publique chinoise CRRC apparaît comme favorite pour remporter le marché. Selon les informations disponibles, son offre serait inférieure à la moitié de celle de son principal concurrent européen, le constructeur Scania, seul représentant de l’industrie européenne dans cet appel d’offres.

Cette situation suscite des réactions au sein des institutions européennes. Certains responsables politiques dénoncent un paradoxe, estimant que des fonds européens pourraient indirectement bénéficier à une entreprise chinoise soutenue par son État. Ils évoquent un risque de distorsion de concurrence et plaident pour une meilleure protection de l’industrie européenne.

D’autres voix appellent toutefois au respect des procédures de passation des marchés publics, insistant sur la nécessité de ne pas introduire de discrimination fondée sur l’origine des entreprises. Ce débat reflète des divergences plus larges sur la stratégie économique de l’Union européenne face à la montée en puissance des groupes industriels chinois.

Pour les autorités sénégalaises, le choix dépasse la seule dimension financière. D’un côté, l’offre chinoise présente un avantage économique significatif, dans un contexte de besoins urgents en matière de mobilité urbaine. De l’autre, les partenaires européens, qui financent le projet, expriment des attentes politiques et industrielles.

Ce dilemme place Dakar dans une position d’arbitre entre deux partenaires majeurs. La décision finale, initialement attendue plus tôt, a été reportée à la fin de l’année 2026, afin de permettre une gestion des pressions diplomatiques et d’éventuels ajustements juridiques.

Au-delà du marché, un enjeu de modèle de partenariat

Cette compétition est le signe d’ne dynamique plus large en Afrique, où les entreprises chinoises gagnent du terrain grâce à des offres combinant prix compétitifs, rapidité d’exécution et solutions intégrées. Face à elles, les acteurs européens mettent en avant des standards élevés, des financements structurés et une logique de partenariat à long terme.

Pour le Sénégal, l’enjeu est également stratégique. Il s’agit de définir le modèle de coopération privilégié pour accompagner sa transition vers une mobilité durable, en tenant compte des dimensions de transfert de technologie, de maintenance, de formation et de gouvernance des projets.

Le choix à venir pourrait ainsi dépasser le cadre d’un simple contrat de transport pour s’inscrire dans une orientation plus globale de politique économique et de relations internationales.

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