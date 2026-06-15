Bénin: Gaston Zossou quitte son poste de DG LNB

Après une décennie de direction à la tête de la Loterie nationale du Bénin (LNB), Gaston Zossou a officiellement quitté ses fonctions de directeur général.

L’information, jusqu’ici relayée par des rumeurs sur les réseaux sociaux, est finalement confirmée.

Entré en fonctions en juin 2016, quelques semaines après sa nomination le 31 mai de la même année, M. Zossou a piloté la LNB à travers une période de transformations importantes pour cette entreprise publique.

Désigné dans la foulée de l’arrivée à la présidence de Patrice Talon, il avait été perçu à l’époque comme un artisan clé de la modernisation de l’institution.

Loin d’un limogeage, le désormais ex directeur de la Loterie Nationale s’est appuyé sur sa longévité à la tête de cette société d’état pour décider de passer le témoin pour une autre gouvernance.

Durant ses dix années à la direction générale, Gaston Zossou a contribué à faire de la LNB une structure stable dans un environnement sectoriel souvent marqué par des rotations fréquentes à la tête des régies publiques. Son long mandat laisse derrière lui un héritage de continuité administrative, dont les contours exacts en termes de résultats et de performance opérationnelle seront scrutés à l’heure de l’ouverture du dossier de succession.

Pour l’heure, l’identité de son successeur n’a pas encore été rendue publique. La Loterie nationale du Bénin, qui joue un rôle central dans le financement de certaines activités sociales via ses produits de jeux, est désormais donc en phase de transition.