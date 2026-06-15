Frontière de Sèmè-Kraké: la Police vent debout contre la corruption et le rançonnement

Sécurité :

​Le mot d’ordre est désormais clair : « Pas d’argent à donner pour les contrôles ». C’est le message de sensibilisation fort que diffuse la Police Républicaine à la frontière de Sèmè-Kraké, point de passage stratégique abritant le Poste de contrôle juxtaposé (Pcj) entre le Bénin et le Nigéria. Cette initiative marque une rupture totale avec des pratiques de corruption, de rançonnement et de clientélisme qui ont longtemps entaché l’image de ce corridor économique majeur.

​Par le passé, la situation à l’entrée et à la sortie du Pcj faisait l’objet de vives récriminations. Des individus et de simples civils s’immisçaient illégalement dans le dispositif pour effectuer des contrôles sauvages sur les commerçants, les contraignant à verser des pots-de-vin pour pouvoir circuler. Les témoignages des usagers de la route décrivaient un système bien huilé : « Les chauffeurs des camions gros porteurs donnent chacun 2 000 FCFA aux « Klébés » (auxiliaires civils informels) des policiers avant de passer, sous peine d’être bloqués », déplorait encore récemment Lucien Gohoungou, président des transporteurs de Sèmè-Kraké.

​Face à la multiplication des dénonciations ces deux derniers mois, la direction générale de la Police Républicaine a pris ses responsabilités en déployant une nouvelle équipe au commissariat de Kraké-Plage, installé au sein même du Pcj. Cette réorganisation s’accompagne d’une feuille de route intransigeante : l’éradication totale de la corruption et de ses corollaires. Sur le terrain, les premiers résultats de ce changement de commandement sont particulièrement visibles : la présence des civils aux côtés des forces de l’ordre a été totalement bannie à l’entrée comme à la sortie de la plateforme.

​Cette reprise en main vigoureuse est largement saluée par les acteurs de la société civile et les usagers de la frontière. Sylvestre Ayivoh, agent engagé dans la lutte contre le trafic des enfants à la frontière de Sèmè-Kraké, exprime un soulagement partagé : « Nous apprécions le nouveau commissaire de police de Kraké-Plage. Très humble, il descend régulièrement sur le terrain et fait bien son travail. Par le passé, le port de casque ou de ceinture de sécurité n’était pas respecté. On faisait tout ce qu’on veut à Kraké, ici. Nous nous comportions comme ceux du Nigéria. À son arrivée, il a mis fin à tout cela ». Désormais, l’ordre républicain s’impose à nouveau, matérialisant la souveraineté du territoire béninois. Les barrières informelles sont levées et le trafic est devenu fluide. Les usagers en règle traversent la frontière en toute liberté, tandis que l’action policière se concentre exclusivement sur le strict respect des lois, en interpellant de manière ciblée et automatique les personnes en infraction.