Mondial 2026: «Nous n’avons peur de personne», le Panama prévient le Ghana

À quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 contre le Ghana, le Panama se montre confiant. Son attaquant Ismaël Díaz assure que son équipe est prête à rivaliser avec les grandes nations et à bousculer la hiérarchie dans le groupe L.

À 72 heures de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, le Panama affiche une confiance assumée. L’attaquant Ismaël Díaz s’est montré particulièrement ambitieux avant le choc face au Ghana, prévu mercredi dans le groupe L à Toronto. En stage à New Tecumseth, en Ontario, l’international panaméen a insisté sur la progression de son équipe, désormais convaincue de pouvoir rivaliser avec les grandes nations du football mondial. « Nous avons prouvé que nous pouvions rivaliser avec n’importe quelle équipe », a déclaré Díaz en conférence de presse, alors que la préparation s’intensifie.

Âgé de 29 ans, l’attaquant s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde, après une première expérience en Russie en 2018. Une trajectoire qui lui permet aujourd’hui d’aborder la compétition avec davantage de maturité. « Tout au long de la carrière d’un joueur, on apprend beaucoup, dans les bons comme dans les mauvais moments. J’ai tiré des enseignements de tout cela et j’essaie désormais d’apporter mon expérience sur et en dehors du terrain », a-t-il expliqué.

Le Panama poursuit une préparation méthodique, alternant travail tactique, séances vidéo et exercices de récupération, avec un objectif clair : réussir son entrée dans la compétition face à un Ghana également déterminé à lancer son tournoi par un succès. Confiant, Díaz affiche une détermination sans détour : « Nous n’avons peur de personne. Nous voulons affronter n’importe quel adversaire », a-t-il affirmé. Une posture offensive qui illustre les ambitions d’un Panama désireux de bousculer la hiérarchie dans ce groupe L, avec l’espoir de s’offrir un parcours historique dans cette Coupe du monde élargie.





