Real Madrid: Sami Khedira attendu dans le staff de José Mourinho

Ancien cadre du Real Madrid et champion du monde 2014 avec l’Allemagne, Sami Khedira devrait retrouver la Maison Blanche dans un nouveau rôle. Selon la presse allemande, l’ex-milieu de terrain est proche d’un accord pour intégrer le staff technique de José Mourinho en tant qu’entraîneur adjoint.

Sami Khedira pourrait prochainement effectuer son retour au Real Madrid. Selon les informations de Sky Sports, l’ancien milieu de terrain allemand est pressenti pour intégrer le staff technique de José Mourinho en qualité d’entraîneur adjoint. Le technicien portugais aurait personnellement réclamé l’arrivée de son ancien joueur, avec lequel il a collaboré durant son premier passage sur le banc madrilène. Khedira aurait déjà donné son accord de principe pour rejoindre le projet.

Les discussions entre les différentes parties se poursuivent et les derniers détails devraient être réglés dans les prochains jours. Sauf retournement de situation, l’officialisation de l’accord est attendue avant la fin du mois. Âgé de 39 ans, l’ancien international allemand est appelé à occuper un rôle important au sein de l’encadrement technique. Son expérience du très haut niveau et sa connaissance du club devraient en faire un relais privilégié entre Mourinho et le vestiaire madrilène.

Khedira devrait également être impliqué dans le travail quotidien sur le terrain, participant activement à la préparation des séances d’entraînement et au suivi des joueurs. L’objectif du Real Madrid est de l’intégrer au staff dès le début de la préparation estivale. José Mourinho, dont la prise de fonctions est prévue le 1er juillet, souhaite rapidement mettre en place son organisation afin d’aborder la nouvelle saison dans les meilleures conditions.





