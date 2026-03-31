Côte d’Ivoire : l’Union européenne va investir 1 milliard d’euros

L’Union européenne a annoncé un engagement financier d’un milliard d’euros en faveur du Plan national de développement (PND) de la Côte d’Ivoire, a déclaré Myriam Ferran, directrice générale des partenariats internationaux (INTPA) de la Commission européenne. Cette enveloppe vise à soutenir des filières stratégiques, à renforcer la création d’emplois via le secteur privé et à appuyer des actions de stabilisation et de réintégration dans le nord du pays.

L’annonce, faite lors de récentes rencontres bilatérales, précise que l’appui européen s’inscrit dans une logique d’accompagnement du gouvernement ivoirien sur des secteurs moteurs de l’économie nationale, notamment le cacao et l’anacarde. Selon les responsables de la Commission, les fonds doivent également favoriser l’investissement conjoint entre entreprises européennes et ivoiriennes pour stimuler l’emploi et la production locale.

Myriam Ferran a par ailleurs indiqué que l’Union européenne réservera une attention spécifique aux populations du nord dans le cadre d’actions de stabilisation et de cohésion sociale. La représentation européenne a salué les efforts de la Côte d’Ivoire en matière de gestion des flux migratoires et de réintégration des réfugiés, tout en annonçant un soutien ciblé pour renforcer ces dispositifs sur le terrain.

Coopération élargie : politique, infrastructures et pêche

Les relations diplomatiques et économiques entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne s’appuient sur plus de six décennies d’échanges. L’UE bénéficie d’une Délégation à Abidjan, équivalente à une ambassade, et déploie sa stratégie Global Gateway via l’approche dite Team Europe, qui mobilise États membres, institutions financières et privés pour transformer les financements en projets concrets de développement durable et inclusif.

Parallèlement à l’annonce du milliard d’euros pour le PND, l’Union européenne et la Côte d’Ivoire ont conclu un nouveau protocole de pêche d’une durée de quatre ans. Ce texte autorise les navires européens à pêcher dans les eaux ivoiriennes avec un droit de capture annuel fixé à environ 6 100 tonnes pour le thon et d’autres espèces migratrices. Le protocole prévoit un volet financier et des mesures d’accompagnement en faveur de la gestion durable des ressources halieutiques.

Sur le plan financier, l’UE s’engage à verser une contribution totale proche de 2,967 millions d’euros, chiffre présenté comme équivalant à environ 740 000 euros par an. Les armateurs européens assumeront en outre une redevance de capture fixée à 80 euros par tonne, portée à 85 euros à partir de la troisième année du protocole. Des financements visent à renforcer la connaissance scientifique des stocks, les capacités administratives et la professionnalisation des pêcheurs.

Les mesures conjointes incluent des actions pour dynamiser les communautés locales et accroître l’attractivité du port d’Abidjan, ainsi que des dispositifs de suivi, de contrôle et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le protocole incorpore également des engagements relatifs à l’amélioration des conditions de travail à bord, conformes aux normes de l’OIT et de l’OMI, et au respect des obligations internationales en matière de pêche. Le protocole est en vigueur depuis le 6 juin 2025