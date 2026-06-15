Niger: Tiani Abdourahamane dissout une dizaine d’agences

Dans une dynamique de rationalisation des dépenses publiques et de restructuration de l’appareil étatique, les autorités nigériennes viennent de poser un acte fort.

Par le décret n° 2026-310/PRN/PM du 08 juin 2026, le pouvoir exécutif a acté la suppression de neuf services publics d’envergure, jusqu’ici rattachés ou placés sous la tutelle directe de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier Ministre et du Secrétariat Général du gouvernement. Ce texte officiel détermine également les modalités précises de la dévolution de leurs missions et de la gestion de leurs ressources économiques et humaines.

​Les 09 structures officiellement rayées de l’organigramme de l’État sont les suivantes

​Le Centre National d’Études stratégiques et de sécurité (CNESS) ;

​Le Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FISAN) ;

​L’Agence de modernisation des villes du Niger (AMV-Niger) ;

​La Haute Autorité du Waqf ;

​L’Inspection générale de la gouvernance administrative (IGGA) ;

​Le Haut-Commissariat à la modernisation de l’État (HCME) ;

​L’Autorité de régulation du secteur de l’eau (ARSeau) ;

​L’Autorité de régulation du secteur des transports (ARST) ;

​La Haute autorité de protection des données à caractère personnel (HAPDP).

​Redéploiement et transfert des attributions aux ministères sectoriels

​La suppression de ces entités ne signifie pas l’abandon de leurs prérogatives républicaines. Le décret prévoit le transfert immédiat de leurs compétences vers les ministères sectoriels jugés techniquement compétents, afin de recentrer l’action publique :

Mesures conservatoires sur le personnel et le patrimoine public

​La mise en application de cette grande réforme administrative s’accompagne de mesures d’urgence strictes concernant la gouvernance des structures dissoutes.

L’article 4 du décret met formellement fin aux fonctions de l’ensemble des directeurs généraux, des directeurs, des présidents et membres des conseils d’administration, ainsi que des responsables des conseils de régulation en exercice au sein de ces institutions.

​Sur le plan logistique et patrimonial, l’article 5 stipule que l’intégralité des biens mobiliers et immobiliers des services supprimés est transférée sous le contrôle exclusif du Ministère de l’Économie et des Finances, chargé d’en assurer la réaffectation et la redistribution stratégique selon les besoins de l’État.

Enfin, le sort des agents de l’État a été clarifié : les fonctionnaires qui y étaient détachés réintègrent d’office leur ministère d’origine, tandis que les contrats du personnel auxiliaire sont résiliés conformément aux dispositions du droit du travail en vigueur au Niger.