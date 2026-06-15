Real Madrid: accord trouvé pour l’arrivée de Marc Cucurella

À la demande de José Mourinho, le Real Madrid aurait bouclé l’arrivée de Marc Cucurella. Selon Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé avec Chelsea et l’international espagnol devrait rejoindre la capitale espagnole après la Coupe du monde 2026.

Le Real Madrid poursuit activement son mercato estival. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club madrilène a trouvé un accord verbal avec Chelsea pour le transfert de Marc Cucurella. Le latéral gauche espagnol figure parmi les priorités de José Mourinho, désireux de renforcer son secteur défensif avant le début de la nouvelle saison. Après les arrivées annoncées d’Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries, le technicien portugais continue de remodeler l’arrière-garde merengue.

Auteur de prestations solides sous les couleurs de Chelsea ces dernières saisons, Cucurella est considéré comme le profil idéal pour occuper le couloir gauche de la défense madrilène. Sur son compte X, Fabrizio Romano a révélé que les différentes parties avaient trouvé un terrain d’entente. « EXCLUSIF : le Real Madrid a conclu un accord verbal pour recruter Marc Cucurella en provenance de Chelsea. Toutes les parties, y compris le joueur, sont d’accord. Il s’agit du latéral gauche que José Mourinho souhaitait intégrer à son effectif », a indiqué le spécialiste des transferts.

55 millions d’euros pour Cucurella

Toujours selon Romano, l’international espagnol rejoindra officiellement la Casa Blanca après la Coupe du monde 2026. Avec ce renfort, le Real Madrid poursuit sa reconstruction et confirme ses ambitions de retrouver les sommets du football européen sous la direction de José Mourinho. Aux dernières nouvelles, le Real Madrid a officialisé la signature du joueur de 27 ans, qui a signé un contrat de six ans avec le latéral gauche.

«Marc Cucurella a été transféré définitivement au Real Madrid, club de la Liga espagnole. Tout le monde au Chelsea FC tient à remercier Marc pour ses efforts tout au long de son passage au club et pour le rôle qu’il a joué dans nos récents succès», ont indiqué les Blues. Une opération confirmée par la Casa Blanca. «Le Real Madrid C. F. et le Chelsea FC sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Marc Cucurella, qui s’engage avec notre club pour les six prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2032», ont indiqué les pensionnaires du Santiago Bernabéu, pour officialiser l’arrivée de Cucurella, qui a signé un contrat de six ans.

Marc Cucurella has completed a permanent transfer to Spanish La Liga side Real Madrid.



Everyone at Chelsea FC would like to thank Marc for his efforts during his time at the club and for the role he played in our recent achievements. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 15, 2026





