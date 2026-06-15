SOBEMAP FC décroche le titre de champion du Bénin avant la dernière journée

Grâce à son succès face à l’AS Cotonou et à la défaite de Coton FC, la SOBEMAP FC s’est assurée le sacre en Ligue 1 béninoise à une journée de la fin du championnat. Derrière, la bataille reste ouverte pour le podium et le maintien.

La 33e et avant-dernière journée de la Ligue 1 béninoise a rendu son verdict. Grâce à sa victoire étriquée face à l’AS Cotonou (1-0), la SOBEMAP FC s’est officiellement assurée le titre de champion du Bénin. Leader du championnat depuis plusieurs semaines, le club portuaire a confirmé sa domination en portant son total à 67 points. Un matelas suffisant pour devancer définitivement son principal poursuivant, Coton FC, battu sur la pelouse de Dynamo d’Abomey (2-1). Cette contre-performance a définitivement écarté le champion sortant de la course au sacre.

Derrière, la lutte pour le podium reste intense. Malgré sa défaite à Grand-Popo face à Loto-Popo (1-0), l’ASPAC conserve sa troisième place avec 59 points, mais voit son adversaire du jour revenir à seulement deux longueurs. Cette journée a également été marquée par la belle opération de la JS Pobè, large vainqueur de Dadjè (3-0). Un succès qui permet au club de garder espoir dans la bataille pour le maintien. En bas de tableau, Dadjè, déjà condamné, poursuit son calvaire avec une nouvelle défaite. À une journée de la fin, plusieurs incertitudes demeurent concernant les places d’honneur et le maintien. Une chose est toutefois acquise : la SOBEMAP représentera le Bénin lors des tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF 2026-2027.

Le classement à l’issue de la 33e et avant-dernière journée