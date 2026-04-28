Sénégal: la révision du code électoral adoptée avec la perspective d’un retour de Ousmane Sonko

L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté, mardi 28 avril, la loi n°11/2026 portant révision des articles L.29 et L.30 du Code électoral, à l’issue de plusieurs heures de débats en séance plénière. Cette réforme, qui modifie en profondeur les conditions d’inéligibilité des candidats, est perçue comme un tournant juridique majeur, notamment dans le contexte du parcours politique de Ousmane Sonko.

Le texte introduit une nouvelle philosophie en matière d’inéligibilité, en substituant à l’ancien régime une approche plus restrictive et encadrée. Désormais, l’exclusion du jeu électoral ne repose plus sur une logique large et automatique, mais sur une liste précise d’infractions jugées graves, assorties d’une durée limitée dans le temps.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L.29 recentre les motifs d’inéligibilité sur un noyau d’infractions clairement identifiées. Sont notamment visés les faits de corruption, de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux ou encore de financement du terrorisme. À ces infractions s’ajoutent des délits tels que le faux et usage de faux, ainsi que certaines formes de criminalité transnationale comme le trafic illicite de migrants.

Ce changement marque une rupture avec l’ancienne formulation du Code électoral, qui permettait une interprétation plus large des motifs d’exclusion. Désormais, seules les infractions explicitement mentionnées peuvent justifier une inéligibilité, ce qui limite les marges d’appréciation des autorités administratives et judiciaires.

Une inéligibilité désormais limitée et encadrée

Autre évolution majeure, la durée de l’inéligibilité est harmonisée à cinq ans. Cette période court à partir de l’exécution effective de la peine, et non plus de son prononcé, apportant ainsi une clarification importante dans le calcul des délais. Cette disposition vise à mettre fin aux situations d’exclusion prolongée ou indéterminée qui pouvaient résulter de l’ancien dispositif.

La réforme introduit également des garanties procédurales renforcées. L’inéligibilité ne peut être fondée que sur une décision de justice définitive, excluant ainsi les cas de procédures en cours ou de condamnations non encore passées en force de chose jugée. Par ailleurs, les dispositions relatives aux incapables majeurs sont maintenues, conformément au droit commun.

En parallèle, la loi abroge l’article L.30 du Code électoral, qui prévoyait une exclusion automatique des listes électorales pour toute personne condamnée à une amende d’au moins 200 000 FCFA. Cette suppression met fin à un mécanisme jugé disproportionné, qui pouvait entraîner l’inéligibilité sur la base de sanctions financières, indépendamment de la gravité des faits.

Dans le débat public, cette réforme est largement associée au cas d’Ousmane Sonko, dont la candidature à la présidentielle de 2024 avait été invalidée sur la base des dispositions antérieures. Plusieurs observateurs estiment que le nouveau cadre juridique pourrait faciliter un éventuel retour de l’opposant dans le jeu électoral, sans pour autant constituer une garantie automatique.

La loi doit encore être promulguée par le président de la République, :contentReference[oaicite:1]{index=1}, et pourrait faire l’objet de recours devant le Conseil constitutionnel. Son application concrète dépendra notamment de l’interprétation des juridictions compétentes et de son articulation avec les effets de l’amnistie adoptée en 2024.

Sur le plan politique, le texte continue de susciter des réactions contrastées. Les partisans de la réforme y voient une avancée en matière d’équité électorale et de respect des droits politiques, tandis que certains acteurs de l’opposition dénoncent une modification ciblée des règles du jeu au profit d’un acteur spécifique.