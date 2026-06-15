Cyril Féraud arrête « La carte au trésor » et « Duel en famille » sur France Télévisions

Cyril Féraud, animateur incontournable de France Télévisions, annonce qu’il se retire de plusieurs émissions qu’il présentait afin de se consacrer davantage à sa vie personnelle. Ce choix intervient notamment après la naissance de son fils, Tim, il y a deux ans, qui a profondément modifié son organisation quotidienne et ses priorités. Parmi les émissions qu’il va quitter figurent La carte aux trésors, Duels en familles et Le Quiz des Champions.

Depuis ses débuts télévisuels, Cyril Féraud s’est imposé comme une figure majeure du paysage audiovisuel français. Outre ses rôles dans des émissions populaires telles que Tout le monde veut prendre sa place ou Personne n’y avait pensé !, il est également largement associé au célèbre programme Fort Boyard. En effet, ce jeu d’aventure représente une étape symbolique dans sa carrière, puisqu’il y a commencé comme stagiaire. Plus récemment, il a été confirmé qu’il succédera à Olivier Minne à la tête de cette émission mythique. Une évolution qui marque l’aboutissement d’un parcours professionnel entamé dès l’enfance, puisque, comme l’a confié l’animateur à l’AFP, Fort Boyard a été « le rêve d’un petit garçon qui se réalise ».

Malgré ce succès, Cyril Féraud a expliqué lors de son passage dans l’émission Quelle époque !, animée par Léa Salamé, que l’ampleur de son engagement professionnel nécessitait un ajustement personnel. Le retrait de plusieurs projets télévisés répond à un besoin de souffler et de reprendre du temps pour vivre. Cette décision a été prise après une réflexion partagée avec ses équipes, soulignant qu’elle ne résulte d’aucune tension interne mais d’une volonté de rééquilibrer ses priorités.

Un choix mûrement réfléchi pour privilégier la vie de famille

Cyril Féraud a accueilli son fils Tim en juillet 2024. Depuis, il fait tout pour aménager son emploi du temps afin de préserver des moments de qualité avec lui. Dans ses déclarations, il insiste sur l’importance de ne pas se laisser déborder par une vie professionnelle très intense au détriment de son rôle de père. « Je n’ai pas voulu passer à côté de ça », a-t-il déclaré, évoquant la nécessité de retrouver du temps pour sa famille et de ne pas s’oublier dans la course quotidienne.

La présence de son enfant sur les plateaux de tournage témoigne de cet équilibre recherché. Sa loge est adaptée pour accueillir Tim, qui est souvent à ses côtés lors des émissions. L’animateur partage avec fierté les premières réactions de son fils, notamment son enthousiasme lorsqu’il apprend à applaudir. Cette proximité entre le professionnel et le parent est un aspect fondamental du nouvel équilibre que Cyril Féraud cherche à instaurer dans sa vie.

Ce réajustement intervient dans un contexte où l’animateur fait face à la nécessité de gérer à la fois ses engagements médiatiques et sa vie privée. Son choix de délaisser temporairement certaines émissions pérennes vise donc à préserver cette harmonie fragile. Cette décision est aussi une manière de préserver son bien-être physique et mental, soulignant la pression que peut représenter la médiatisation intense sur la vie personnelle des figures publiques.