Françoise Hardy : comment son fils Thomas Dutronc a hérité sans payer de droits de succession

Le 11 juin 2026 marque le deuxième anniversaire de la disparition de la chanteuse Françoise Hardy, décédée le 11 juin 2024. Figure majeure de la chanson française, elle laisse derrière elle une œuvre longue d’un demi-siècle et une succession organisée qui, selon plusieurs médias, a été préparée pour protéger son fils unique, Thomas Dutronc.

Les éléments rendus publics décrivent un patrimoine composé de biens immobiliers — une maison en Corse, des appartements et studios à Paris — ainsi que des revenus réguliers issus des droits d’auteur liés à sa discographie et à ses ouvrages. Ses livres, notamment ceux consacrés à l’astrologie et à la réflexion personnelle, et ses dizaines d’albums contribuent à une diffusion continue de ses œuvres.

Les informations émanent principalement de déclarations rapportées par le chroniqueur musical et attaché de presse Fabien Lecoeuvre et reprises par la presse. Celles-ci indiquent que la succession a été structurée à l’avance et que Thomas Dutronc en serait le principal bénéficiaire.

Selon les révélations, Françoise Hardy aurait mis en place une mécanique patrimoniale visant à organiser la transmission de ses biens de son vivant. Les éléments cités comprennent la dissociation entre la nue-propriété et l’usufruit de certains biens immobiliers, une pratique courante en matière successorale pour anticiper les conséquences fiscales et assurer une continuité d’usage pour le titulaire de l’usufruit.

Fabien Lecoeuvre détaille : « Il y a une maison en Corse, un appartement à Paris, deux autres studios à Paris. Il y a aussi les droits d’auteur de ses livres et de ses chansons ». La rémunération annuelle liée aux droits d’auteur est estimée, d’après ces sources, entre 25 000 et 30 000 euros par an, somme issue de la diffusion des morceaux, des rééditions et des exploitations diverses.

La répartition anticipée évoquée consisterait, toujours selon les déclarations rapportées, à attribuer la nue-propriété des biens à Thomas Dutronc tout en laissant l’usufruit à Françoise Hardy jusqu’à son décès. Ce montage permet, au moment de la transmission effective, de réduire l’assiette taxable et d’alléger potentiellement les droits de succession, d’après les explications fournies par les sources médiatiques.

Le chroniqueur affirme également : « Son fils va hériter sans payer de droits de succession ». Cette affirmation est présentée dans la presse comme l’interprétation des modalités choisies par la chanteuse.

Les comptes rendus publiés insistent sur l’absence de conflit familial public autour de cette succession. Très attachée à la discrétion, la chanteuse aurait exprimé de son vivant des souhaits précis quant à l’intimité de sa fin de vie et de ses obsèques, cohérence que refléterait la gestion confidentielle de son patrimoine.

Outre les biens matériels, l’héritage comprend la valeur durable de l’œuvre musicale et littéraire de Françoise Hardy, dont les droits continuent d’être exploités dans les médias, les films et les rééditions, assurant une source de revenus régulière au bénéfice de son héritier.