Rihanna : retour sur son parcours

Rihanna, femme, icône : c’est le titre du livre dans lequel la journaliste française Caroline Hamelle examine le trajectoire et l’influence de la pop star barbadienne de 36 ans, une artiste décrite comme étant passée de « princesse du R’n’B » à « mégastar ». Dans un extrait cité, Hamelle interroge la perception collective de la star en lançant : « Faites le test autour de vous : demandez qui est la célébrité dont le look est le plus inspirant aujourd’hui. Il y a des chances pour qu’on vous réponde : Rihanna ». L’ouvrage paraît aux éditions E/P/A et propose, selon son autrice, une lecture croisée de la carrière, du style et des choix entrepreneuriaux de Rihanna.

Dans son livre, Caroline Hamelle décrypte plusieurs facettes de la personnalité publique de Rihanna. L’autrice aborde notamment son rapport à la mode, sa gestion de l’image corporelle et ce qu’elle qualifie de « flair inné d’entrepreneuse ». Ces axes structurent l’angle choisi pour retracer l’évolution de l’artiste, du succès musical vers des prises de position et des activités professionnelles qui, d’après Hamelle, ont contribué à transformer son statut médiatique et culturel.

Caroline Hamelle indique avoir rencontré Rihanna à plusieurs reprises entre 2012 et 2019, lors d’événements réservés à la presse. Elle précise que leur première rencontre remonte à Londres, à l’occasion d’une collaboration entre l’artiste et la marque River Island. Ces rencontres régulières constituent, selon l’autrice, des éléments matériels ayant servi à la rédaction de son livre.

Un portrait fondé sur des rencontres et une analyse thématique

Le livre de Hamelle s’appuie donc à la fois sur des entretiens informels et sur l’observation publique de la trajectoire de Rihanna. L’autrice met en relief la manière dont l’artiste a su conjuguer carrière musicale, sens de la mode et initiatives économiques, tout en façonnant une image qui, à ses yeux, inspire une large audience. Le propos de Hamelle se présente comme une étude de cas visant à comprendre pourquoi Rihanna occupe une place singulière dans l’univers des célébrités contemporaines.

La photothèque associée à la présentation du livre illustre également cette double dimension artistique et médiatique. Une légende photographique signale par exemple la présence de Rihanna et de son partenaire ASAP Rocky au Met Gala du 2 mai 2023 à New York, image fournie par l’agence AFP et reprise dans le dossier de presse.

Le format éditorial de l’ouvrage, les rencontres personnelles menées par la journaliste entre 2012 et 2019 et la focalisation sur des thèmes récurrents — mode, corps, entrepreneuriat — sont mis en avant par Hamelle comme les clés de lecture de son portrait de Rihanna. Certaines informations complémentaires figurent derrière un accès réservé aux abonnés sur le site qui relaie l’extrait, le contenu intégral étant proposé aux lecteurs abonnés.