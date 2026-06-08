Andrea Casiraghi : sa femme, citoyenne la plus riche de Monaco, devant le prince Albert

Le 8 juin 2026, Andrea Casiraghi célèbre son 42e anniversaire. Né le 8 juin 1984 à l’hôpital Princesse-Grace de Monaco, le fils aîné de la princesse Caroline demeure l’un des membres de la famille princière les plus observés, tout en affichant une grande discrétion.

Son épouse, Tatiana Santo Domingo, est régulièrement présentée comme la citoyenne monégasque la plus riche, avec un patrimoine évalué à plusieurs milliards de dollars, supérieur à celui du prince Albert II selon certains classements.

Petit-fils du prince Rainier III et de l’actrice Grace Kelly, Andrea a grandi sous l’attention des médias. Après le décès de son père Stefano Casiraghi en 1990, sa mère a quitté Monaco avec ses enfants pour la Provence ; Andrea a ensuite poursuivi des études à l’étranger et s’est imposé comme un homme d’affaires discret et polyglotte.

Un couple discret issu de milieux influents

Les rencontres entre Andrea et Tatiana remontent au début des années 2000. Tatiana Santo Domingo est née le 24 novembre 1983 à New York ; elle est la fille de Julio Mario Santo Domingo Jr. et la petite-fille du magnat colombien Julio Mario Santo Domingo, à la tête d’un des principaux patrimoines d’Amérique latine.

Leur engagement a été annoncé en juillet 2012. Le couple s’est marié civilement le 31 août 2013 au Palais princier de Monaco, puis a célébré une cérémonie religieuse le 1er février 2014 à Rougemont, près de Gstaad, en Suisse, dans un cadre alpin privé.

Tatiana a accompagné son mari lors de grandes manifestations monégasques, notamment le Bal de la Rose, le Grand Prix de Monaco et le mariage du prince Albert II avec Charlene Wittstock.

La famille s’est agrandie avec trois enfants : Sacha, né en mars 2013 à Londres ; India, née en avril 2015 ; et Maximilian Rainier, né en avril 2018, formant ainsi un foyer de cinq personnes.

La fortune de Tatiana attire autant d’attention que la notoriété d’Andrea. En 2015, Forbes estimait son patrimoine à 2,2 milliards de dollars. Cette richesse provient en grande partie des actifs du groupe familial Santo Domingo ; son grand-père Julio Mario Santo Domingo avait constitué un empire dans la bière, les médias et l’industrie, et Tatiana a hérité d’une part significative du patrimoine à son décès en 2011.

Depuis octobre 2019, elle est considérée comme la citoyenne monégasque la plus riche, même si elle ne réside pas en permanence dans la principauté. En 2023, sa fortune était estimée à 1,7 milliard de dollars, un montant supérieur à celui attribué au prince Albert II dans plusieurs classements spécialisés.

Sur le plan professionnel, Tatiana a suivi des études en beaux-arts à Londres, travaillé dans la mode chez Alberta Ferretti et collaboré avec Vanity Fair avant de cofondare en 2010 la marque Muzungu Sisters avec Dana Alikhani. La marque met l’accent sur une production éthique et le commerce équitable, valorisant des pièces et accessoires confectionnés à la main par des artisans locaux.

Interrogée par le magazine Elle, elle a exprimé sa prédilection pour les pièces artisanales et colorées, distinctes des vêtements de grande diffusion. Peu exposée dans les médias, elle et son mari soutiennent par ailleurs plusieurs causes : ils œuvrent notamment avec la Fondation Paralysie Cérébrale pour financer la recherche, et en 2006 ils avaient participé à une mission aux Philippines pour la Fondation Virlanie, dédiée à l’enfance.

Aujourd’hui, la situation patrimoniale de Tatiana Santo Domingo place la belle-fille de la princesse Caroline au sommet des fortunes citoyennes de la principauté, dépassant fréquemment le prince Albert II.