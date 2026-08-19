Politique: Moele-Bénin convoque son Conseil national en septembre 2026

​Conformément à ses dispositions statutaires, la formation politique Moele-Bénin annonce la tenue de son Conseil national au cours de la première quinzaine du mois de septembre 2026.

Cette instance décisionnelle se réunira dans un contexte particulier, marqué par le 8ᵉ anniversaire de la création du parti et au lendemain du cycle des élections communales, législatives et présidentielles.

​En dépit de l’absence de représentants au sein des conseils communaux et à l’Assemblée nationale, la direction de Moele-Bénin réaffirme son ancrage idéologique. Le parti confirme sa volonté de poursuivre ses actions en faveur du bien-être des citoyens, de la justice sociale et de la consolidation de l’État de droit.

​Par ailleurs, l’organisation politique renouvelle son attachement aux valeurs républicaines et réitère son soutien au président Romuald Wadagni et à son gouvernement, déclarant sa disponibilité à contribuer activement au développement du pays.

​Mobilisation des militants

​À l’approche de cette échéance, Moele-Bénin lance un appel à la mobilisation générale à l’attention de ses militants, sympathisants et partenaires.

Le bureau exécutif présente ce Conseil national à venir comme une étape décisive pour la consolidation et l’avenir de la formation.