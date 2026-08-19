Mercato: Dodo Dokou retourne en Égypte

Après une expérience compliquée au Portugal, Dodo Dokou va retrouver la Premier League égyptienne. L’international béninois s’est officiellement engagé avec Arab Contractors FC, où il tentera de relancer sa carrière.

Dodo Dokou change d’air et retrouve un championnat qu’il connaît bien. Le milieu de terrain béninois a officiellement rejoint Arab Contractors FC, qui a annoncé son arrivée mardi 18 août sur ses différents canaux de communication. Cette signature intervient quelques semaines après la fin de son aventure avec Leixões SC, pensionnaire de deuxième division portugaise. Arrivé au Portugal avec l’ambition de franchir un nouveau cap, le Guépard n’a pas véritablement réussi à s’imposer lors de sa première saison. Les deux parties ont finalement décidé de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord.

Pour Dokou, ce retour en Égypte constitue une nouvelle opportunité de retrouver du temps de jeu et de la régularité. Le joueur de 25 ans connaît particulièrement bien le championnat égyptien, puisqu’il a porté pendant trois saisons les couleurs de Smouha. Il n’a d’ailleurs pas tardé à se mettre en évidence sous ses nouvelles couleurs. À peine arrivé, le milieu béninois a trouvé le chemin des filets lors d’un match amical disputé mardi. Après une saison difficile au Portugal, Dodo Dokou entend désormais repartir sur de nouvelles bases en Égypte et s’imposer comme l’un des éléments importants d’Arab Contractors.