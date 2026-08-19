Kanye West en Russie : ses concerts à Saint-Pétersbourg provoquent déjà la polémique

Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, prépare deux concerts en Russie. Le rappeur américain doit monter sur scène les 10 et 11 octobre à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg.

Cette annonce intervient alors que l’artiste a déjà connu plusieurs controverses et annulations en Europe. En Russie aussi, sa venue suscite des réactions politiques particulièrement vives.

Deux concerts prévus à Saint-Pétersbourg

La Gazprom Arena accueillera Kanye West pour deux représentations en octobre. Le promoteur Say Agency est chargé de l’organisation de ces spectacles.

Les organisateurs présentent l’artiste comme l’une des figures majeures de la musique contemporaine. Ils mettent également en avant le succès de sa carrière et de sa discographie.

Cette venue constitue surtout un événement particulier depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Le promoteur cherche depuis plusieurs mois à attirer de grandes stars internationales en Russie.

Plusieurs artistes américains ont déjà répondu à cet appel. DaBaby et Tyga se sont notamment produits à Moscou l’an dernier. Jason Derulo y a également donné un concert cet été, tandis que Flo Rida, Akon et K-Maro ont accepté des sollicitations similaires.

Pour Kanye West, ce retour sur le territoire russe intervient dans un contexte encore plus sensible. Le rappeur est déjà très controversé dans plusieurs pays occidentaux en raison de propos antisémites, racistes et de déclarations faisant l’éloge d’Hitler et du nazisme.

Les conservateurs russes menacent de faire annuler les spectacles

En Russie, l’opposition aux concerts ne repose toutefois pas uniquement sur les controverses liées aux déclarations de Kanye West. Certains responsables conservateurs contestent surtout la présence d’une personnalité occidentale dans le pays.

Le député Vitaly Milonov a ainsi posé une condition étonnante à la venue du rappeur. Selon lui, Kanye West devrait interpréter ses morceaux dans une langue traditionnelle locale. L’élu estime qu’une telle démarche pourrait également modifier le comportement de l’artiste.

De son côté, Nikolaï Novitchkov veut que le rappeur affiche un soutien à la Russie et à son action militaire en Ukraine. Il menace de demander l’annulation des concerts si cette condition n’est pas remplie.

Le groupe orthodoxe Sorok Sorokov surveille également le dossier. Le collectif prévoit d’examiner la liste des chansons interprétées avant de décider d’éventuelles démarches contre les spectacles.

Cette méfiance n’est pas nouvelle. En 2024, le groupe avait déjà critiqué Kanye West après la sortie du morceau Vultures, en raison de paroles faisant référence à la Russie et à la guerre en Ukraine.

La position du rappeur reste par ailleurs difficile à classer dans le conflit. Kanye West n’est pas considéré comme un soutien de l’Ukraine. Il figure même sur une liste d’« ennemis de l’Ukraine » établie par une organisation locale en 2024.

L’artiste avait alors voyagé en Russie pour l’anniversaire du styliste Gosha Rubchinskiy. Il avait aussi exprimé son admiration pour Vladimir Poutine en 2022 et déclaré considérer la Russie comme une sorte de seconde maison.

Ces éléments rendent donc sa venue à Saint-Pétersbourg particulièrement symbolique. Les deux concerts pourraient ainsi devenir un nouveau point de tension autour de la présence de stars occidentales en Russie.

Kanye West poursuit parallèlement sa tournée mondiale, lancée le 1er avril à Los Angeles pour promouvoir son album Bully. Après plusieurs passages en Europe, il doit encore se produire aux États-Unis, notamment à Chicago.

En France, son passage prévu au Vélodrome de Marseille avait déjà déclenché une vive controverse. Les autorités et la municipalité avaient envisagé une interdiction avant que l’artiste ne renonce lui-même au rendez-vous, tout en promettant de revenir.