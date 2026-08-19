Atlético Madrid: Julián Álvarez en grève pour forcer son départ

Le dossier Julián Álvarez prend une nouvelle tournure à l’Atlético de Madrid. Courtisé notamment par le FC Barcelone et Arsenal, l’attaquant argentin aurait décidé de ne pas participer à l’entraînement afin de pousser son club à accepter son départ.

La situation se tend sérieusement entre Julián Álvarez et l’Atlético de Madrid. Alors que l’international argentin suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont le FC Barcelone et Arsenal, les Colchoneros continuent de fermer la porte à un transfert. Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, Álvarez aurait informé la direction madrilène de son intention de ne pas prendre part à la prochaine séance d’entraînement. Une décision destinée à mettre la pression sur ses dirigeants et à accélérer son départ avant la fermeture du marché estival.

Le journaliste italien rapporte que l’attaquant serait particulièrement mécontent du refus de l’Atlético d’envisager un transfert au Barça. Álvarez aurait ainsi fait savoir à sa direction qu’il souhaitait quitter le club avant la fin du mercato. Malgré cette offensive du joueur, Diego Simeone resterait inflexible. L’entraîneur argentin ne souhaiterait pas se séparer de son buteur et la direction madrilène conserverait également sa position : Álvarez n’est pas à vendre.

Cette situation pourrait donc déboucher sur un bras de fer entre le joueur et son club. Arrivé à Madrid en 2024 en provenance de Manchester City, Álvarez est devenu l’une des principales armes offensives de l’Atlético. À moins de deux semaines de la fermeture du mercato, son avenir demeure ainsi particulièrement incertain.