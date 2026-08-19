Bénin : ouverture des inscriptions dans les CFPA pour l’année d’apprentissage 2026-2027

Les inscriptions pour l’année d’apprentissage 2026-2027 sont ouvertes dans les Centres de Formation Professionnelle et d’Apprentissage publics du Bénin. Les candidats peuvent déposer leur dossier jusqu’au vendredi 25 septembre 2026 à 17 heures, pour une rentrée prévue le 28 septembre.

Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, chargé de la Formation professionnelle, annonce l’ouverture des registres d’inscription du lundi 17 août au vendredi 25 septembre 2026. Le dispositif s’adresse notamment aux jeunes, aux artisans, aux maîtres d’apprentissage et aux parents d’élèves.

Les candidatures sont reçues dans les treize Centres de Formation Professionnelle et d’Apprentissage publics implantés à Abomey, Agoua, Agouagon, Athiémé, Covè, Djidja, Dogbo, Djougou, Kouandé, Nikki, Pahou, Sè et Zè. Les métiers proposés sont affichés dans les centres et peuvent également être consultés sur le site du ministère : https://pmepe.gouv.bj.

Les formations donnent accès au Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) ou au Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), conformément à la réglementation applicable à la formation professionnelle.

Les conditions d’accès au CQM et au CQP

Pour s’inscrire au CQM, le candidat doit être âgé d’au moins 14 ans au 31 décembre 2026 et manifester sa volonté d’apprendre un métier afin de s’insérer dans la vie professionnelle.

L’accès au CQP est destiné aux jeunes déscolarisés. Les candidats doivent être titulaires du Certificat d’études primaires (CEP), avoir au moins le niveau de la classe de quatrième ou celui exigé par le programme du métier choisi, être âgés d’au moins 14 ans au 31 décembre 2026 et réussir le test de sélection.

Le dossier d’inscription comprend une fiche précisant la formation, le métier choisi ainsi que le ou les centres souhaités. Cette fiche peut être retirée sur les lieux de dépôt ou téléchargée gratuitement sur le site du ministère.

Le candidat doit également fournir une copie de son acte de naissance ou de tout document équivalent, ainsi qu’une quittance de 1 000 francs CFA correspondant aux droits d’étude du dossier. Les frais peuvent être versés sur les lieux de dépôt ou au Trésor public, sur le compte BJ6600100100000010160845, ouvert au nom de la Direction des Établissements Techniques.

La réception des dossiers prendra impérativement fin le vendredi 25 septembre 2026 à 17 heures. Le catalogue des formations disponibles dans chaque centre peut être consulté sur les lieux de dépôt.

La rentrée des apprenants est fixée au lundi 28 septembre 2026. Pour toute information complémentaire, le ministère met à disposition les numéros suivants : 01 91 57 22 22 et 01 97 55 24 25.