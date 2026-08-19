Abomey-Calavi: une mission conjointe sur le terrain pour juguler les inondations dans plusieurs quartiers
Une délégation technique composée de représentants de l’Agence béninoise de protection civile (ABPC), de la SIRAT et de la mairie d’Abomey-Calavi s’est rendue, le mardi 18 août 2026, dans plusieurs quartiers de la commune.
L’inspection a ciblé en priorité les collecteurs d’eaux usées et pluviales débouchant vers les ponts de Hêvié, Womey 1 et Womey 2.
Cette intervention conjointe faisait suite à une récente descente du maire Nathanaël Koty au lendemain des dernières intempéries, au cours de laquelle l’élu s’était engagé auprès des sinistrés à trouver des réponses concrètes.
L’objectif était de déterminer avec précision les causes des engorgements afin d’élaborer des solutions d’urgence, à moyen et à long terme.
Dans l’immédiat, les équipes ont décidé d’engager le curage et le dégagement des lits d’écoulement bloqués en plusieurs points, souvent encombrés par des actes d’incivisme.
Ces travaux d’urgence visent à fluidifier l’évacuation des eaux vers le pont de Djonou et à préserver les habitations riveraines des risques de submersion.
Poursuite de la concertation et appel au civisme
Afin d’apporter des réponses pérennes aux désordres hydrauliques, un calendrier de réunions tripartites a été arrêté entre la municipalité, la SIRAT et l’ABPC pour approfondir les études techniques.
Dans une déclaration publiée sur son compte Facebook, le maire Nathanaël Koty a exhorté ses administrés à préserver les ouvrages d’assainissement : « J’invite enfin chaque citoyenne et chaque citoyen à faire de la protection des caniveaux, collecteurs et autres infrastructures d’évacuation des eaux une responsabilité collective. Aucun effort public ne pourra être durable sans le civisme de chacun. »
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