Abomey-Calavi: une mission conjointe sur le terrain pour juguler les inondations dans plusieurs quartiers

​Une délégation technique composée de représentants de l’Agence béninoise de protection civile (ABPC), de la SIRAT et de la mairie d’Abomey-Calavi s’est rendue, le mardi 18 août 2026, dans plusieurs quartiers de la commune.

L’inspection a ciblé en priorité les collecteurs d’eaux usées et pluviales débouchant vers les ponts de Hêvié, Womey 1 et Womey 2.

​Cette intervention conjointe faisait suite à une récente descente du maire Nathanaël Koty au lendemain des dernières intempéries, au cours de laquelle l’élu s’était engagé auprès des sinistrés à trouver des réponses concrètes.

L’objectif était de déterminer avec précision les causes des engorgements afin d’élaborer des solutions d’urgence, à moyen et à long terme.

​Dans l’immédiat, les équipes ont décidé d’engager le curage et le dégagement des lits d’écoulement bloqués en plusieurs points, souvent encombrés par des actes d’incivisme.

Ces travaux d’urgence visent à fluidifier l’évacuation des eaux vers le pont de Djonou et à préserver les habitations riveraines des risques de submersion.

​Poursuite de la concertation et appel au civisme

​Afin d’apporter des réponses pérennes aux désordres hydrauliques, un calendrier de réunions tripartites a été arrêté entre la municipalité, la SIRAT et l’ABPC pour approfondir les études techniques.

​Dans une déclaration publiée sur son compte Facebook, le maire Nathanaël Koty a exhorté ses administrés à préserver les ouvrages d’assainissement : « J’invite enfin chaque citoyenne et chaque citoyen à faire de la protection des caniveaux, collecteurs et autres infrastructures d’évacuation des eaux une responsabilité collective. Aucun effort public ne pourra être durable sans le civisme de chacun. »