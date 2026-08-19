Alain-Fabien Delon veut que la tombe de son père Alain Delon soit accessible au public

Alain-Fabien Delon retrouve sa compagne Laura Bensadoun et revient publiquement sur la mémoire de son père : dans un entretien accordé à Paris Match à paraître le jeudi 20 août, le fils cadet de l’acteur affirme vouloir que la tombe d’Alain Delon soit accessible au public et évoque les conflits familiaux qui ont marqué les dernières années.

Après une période de rupture annoncée dans les médias, Alain-Fabien Delon et Laura Bensadoun ont choisi de se remettre en couple. Le couple, qui avait officialisé sa relation en 2023, est parent d’une fille prénommée Romy. En juin dernier, ils avaient été aperçus en Normandie, en famille, avec leur enfant et leurs chiens, selon les informations publiées antérieurement.

Leur retour sous les projecteurs intervient à l’occasion d’un dossier consacré à Alain-Fabien Delon dans Paris Match. Le magazine consacre sa une au couple et publie les confidences du fils d’Alain Delon sur l’avenir de la sépulture du comédien ainsi que sur le climat familial depuis la disparition de l’acteur.

Volonté d’ouverture de la tombe d’Alain Delon et rappel des tensions familiales

Près de deux ans après le décès d’Alain Delon, enterré sur sa propriété de Douchy dans le Loiret, Alain-Fabien Delon affirme vouloir que la tombe de son père reste accessible au public. Il déclare notamment : « Je veux que la tombe de mon père soit accessible au public ». Le choix d’une sépulture sur la propriété familiale avait été rendu public, le comédien souhaitant selon les informations connaître une inhumation à Douchy, aux côtés de ses chiens.

Dans le même entretien, Alain-Fabien revient sur les querelles qui ont opposé les trois enfants d’Alain Delon au cours des dernières années. Il porte un regard sévère sur la période qui a suivi la fin de vie de son père, exprimant sa douleur par ces mots publiés en couverture : « Ce que nous lui avons fait est abominable ».

Les tensions entre Anthony, Anouchka et Alain-Fabien ont pris une ampleur médiatique, mêlant prises de parole publiques, accusations et procédures judiciaires. Ces confrontations ont continué à alimenter la couverture médiatique autour de la famille Delon après la disparition de l’acteur.

Les propos d’Alain-Fabien Delon dans Paris Match s’inscrivent donc à la fois dans le contexte d’une recomposition de sa vie privée, avec le retour de Laura Bensadoun à ses côtés, et dans celui de la gestion de l’héritage et de la mémoire d’Alain Delon, dont la sépulture demeure située à Douchy, dans le Loiret.