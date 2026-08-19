Côte d’Ivoire : un octogénaire retrouvé vivant au fond d’un puits après deux jours de recherches

En Côte d’Ivoire, précisément à Bondoukou, un homme de 80 ans disparu a été retrouvé vivant au fond d’un puits après plusieurs heures de recherches par ses proches.

La disparition d’un homme de 80 ans avait plongé le quartier Roue de Bouna, à Bondoukou, dans l’inquiétude. Porté disparu depuis le mercredi 12 août 2026, le vieillard a finalement été retrouvé vivant dans des circonstances particulièrement difficiles.

Une disparition qui mobilise tout le quartier

L’absence prolongée du vieil homme a rapidement alerté sa famille. Habitué à une routine connue de son entourage, il n’était pas du genre à rester plusieurs heures sans donner de nouvelles.

Ses proches ont donc lancé les recherches dans le quartier. Plusieurs habitants se sont joints aux opérations et ont parcouru les secteurs voisins pour tenter de retrouver sa trace.

La nuit est finalement tombée sans apporter de réponse. L’inquiétude a continué de grandir au sein de la famille, tandis que certains commençaient à redouter une issue dramatique.

Le jeudi 13 août, les recherches ont repris avec la même détermination. Malgré la fatigue et le manque de sommeil, les proches ont continué à explorer les environs.

Un murmure au fond d’un puits permet de le retrouver

Un élément inattendu a finalement orienté les recherches. L’un des proches a entendu un faible bruit provenant du fond d’un puits.

La famille s’est immédiatement rendue sur les lieux avant d’alerter les sapeurs-pompiers civils du Gontougo. À leur arrivée, les secours ont confirmé la présence d’un homme au fond de l’ouvrage.

Le puits atteignait environ 20 mètres de profondeur. Une opération délicate a alors été engagée pour remonter l’octogénaire en toute sécurité.

Contre toute attente, l’homme était encore conscient. Il souffrait toutefois de plusieurs blessures et nécessitait une prise en charge médicale rapide.

Les premiers soins lui ont été administrés sur place. Il a ensuite été évacué vers l’Établissement public hospitalier régional de Bondoukou.

Cette découverte a mis fin à près de deux jours d’angoisse pour ses proches. Elle rappelle également les risques liés aux puits insuffisamment sécurisés et l’importance de la solidarité lors des recherches.