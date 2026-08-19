Dogbo: une quinquagénaire gardée à vue pour avoir agressé son petit-fils à coups de machette

​Un drame familial a secoué le village de Touléhoudji, précisément la localité de Lawèhoué, située dans l’arrondissement de Lokogohoué (commune de Dogbo).

Ce mercredi 19 août 2026, une femme d’une cinquantaine d’années a été arrêtée par les forces de l’ordre après avoir violemment attaqué son petit-fils de dix ans à coups de machette.

​L’incident s’est produit alors que la quinquagénaire et le jeune garçon se rendaient aux travaux champêtres. Pour des raisons qui demeurent encore inexpliquées, la grand-mère s’en est prise à l’enfant, lui portant plusieurs coups à l’aide d’une arme blanche.

​Alerter par les cris de détresse de la victime, des riverains sont promptement intervenus sur les lieux. Ils ont réussi à extirper le jeune garçon des mains de sa grand-mère avant de prévenir les autorités.

​Prise en charge médicale et procédure judiciaire

​Présentant de graves blessures, l’enfant a été évacué d’urgence vers l’hôpital Saint Camille pour y recevoir des soins adaptés.

​Avisés de la situation, les éléments de la Police républicaine sont intervenus sur place. La suspecte a été interpellée et conduite au commissariat de Tota où elle a été placée en garde à vue. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de ce drame et déterminer les mobiles de l’agression.