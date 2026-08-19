Laetitia Milot annonce un projet de pièce de théâtre après trois mois de travail secret

L’actrice Laëtitia Milot, célèbre pour son rôle emblématique de Mélanie Rinato dans la série Plus belle la vie, a récemment partagé sur son compte Instagram une annonce qui a suscité un vif intérêt chez ses nombreux fans. Après avoir entretenu le secret durant plusieurs mois, elle a révélé être en pleine création d’une nouvelle pièce de théâtre. Cette révélation intervient quelques mois seulement après son départ remarqué du rôle d’animatrice du concours culinaire Le Meilleur Pâtissier sur M6, une étape qu’elle avait justifiée par sa volonté de se consacrer davantage à ses projets artistiques. Laëtitia Milot, déjà très appréciée pour son parcours à la télévision, semble ainsi vouloir revenir à ses premières amours, le théâtre, en offrant une œuvre qu’elle prépare depuis trois mois dans la plus grande discrétion.

Le mystère demeure entier autour de ce projet théâtral que Laëtitia Milot nourrit en secret depuis plusieurs semaines. Dans sa publication datée du mardi 18 août 2026, l’actrice a évoqué le travail intense d’écriture qu’elle mène : « Des pages, des ratures… et une pièce de théâtre qui prend vie petit à petit », a-t-elle confié à ses abonnés, tout en restant évasive sur les détails. Ni le titre de la pièce, ni le sujet de l’intrigue n’ont été révélés. La comédienne a toutefois tenu à rassurer ses fans sur l’avancement de ce projet, assurant qu’elle « a tellement hâte de vous dévoiler la suite ». Aucune information concernant une éventuelle date de première ou la composition de la distribution n’a encore été communiquée. Laëtitia Milot n’a pas précisé si elle porterait elle-même un rôle sur scène ou préfèrerait exclusivement se consacrer à l’écriture. Cette retenue inhabituelle contraste avec les lancements usuels des spectacles, qui sont généralement accompagnés d’une campagne de promotion précoce. Malgré cette discrétion, la nouvelle création de Laëtitia Milot fait déjà l’objet de multiples conjectures de la part de ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Une reconversion artistique marquée par un retour aux sources

Ce projet théâtral s’inscrit dans une trajectoire artistique cohérente pour Laëtitia Milot, formée dès l’adolescence à la danse et au jeu dramatique. Elle a suivi un parcours rigoureux dans les conservatoires de Tours et d’Aix-en-Provence, avant d’intégrer le prestigieux Cours Florent à Paris. La scène ne lui est pas étrangère puisqu’elle a déjà partagé les planches, notamment dans la comédie Un dîner d’adieu d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte, où elle jouait aux côtés de l’humoriste Cartman. Son récent départ de l’animation de Le Meilleur Pâtissier, où elle avait officié pendant deux saisons, faisait partie d’un mouvement délibéré visant à se recentrer sur ses ambitions dans la fiction, qu’elle avait clairement exprimé sur ses réseaux sociaux.

Laëtitia Milot avait annoncé son départ de l’émission en février dernier, alors qu’elle succédait à Marie Portolano aux commandes du célèbre concours pâtissier. Elle avait déclaré vouloir pleinement se consacrer à l’écriture et à ses projets personnels, évoquant un choix « difficile » mais nécessaire. Depuis, Olivier Minne a repris le rôle d’animateur du programme, accompagné d’un nouveau jury suite au retrait de Mercotte. Parallèlement à sa carrière, la comédienne partage régulièrement des instants de sa vie privée avec ses admirateurs. Maman d’une petite fille prénommée Lyana, née après de longues années de combat contre l’endométriose, elle a aussi récemment annoncé l’arrivée d’une tortue baptisée Romy dans sa famille, qu’elle a recueillie dans le cadre de son engagement de marraine au Village des Tortues de Carnoules.