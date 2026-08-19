Bruno Salomone : son cousin Paul rend hommage au premier anniversaire sans leur parrain

Le premier anniversaire sans Bruno Salomone, acteur et humoriste français de renom, a été marqué par un émouvant hommage partagé par son cousin Paul Salomone sur Instagram. Le 15 mars 2027, un an après la disparition tragique de l’artiste, Paul a publié une vidéo et un montage photo où apparaissent les filleuls de Bruno Salomone, portant les marques d’un vide irréparable. Cet anniversaire symbolise une étape importante dans le deuil de la famille et des proches, qui restent profondément touchés par l’absence de celui qui a su s’imposer comme l’une des figures majeures du paysage audiovisuel français.

Sur la vidéo diffusée par Paul Salomone, on voit Bruno et lui-même ensemble, témoignant d’une complicité forte entre cousins. Un bébé, les bras de Paul, pleure doucement, ajoutant une touche d’intimité et de tendresse à cette séquence filmée du vivant de Bruno. Ensuite, un montage photo juxtapose deux images : en haut, Bruno Salomone montre quelque chose sur son téléphone à son filleul, un sourire éclatant illuminant son visage ; en bas, le même enfant apparaît seul, endormi, sans la présence de son parrain. L’émotion est palpable, renforcée par une courte légende adressée aux filleuls : « Premier anniversaire sans votre parrain. Tu nous manques. » Cette publication a suscité une vague d’émotions parmi les internautes, qui ont répondu par des messages de soutien et d’affection, exprimant combien ce geste, simple mais sincère, touche au plus profond.

Le choix de Paul Salomone de rendre hommage à son cousin par ces images, sans discours ni mise en scène, a été particulièrement salué. Ce mode d’expression reflète la proximité intemporelle qu’ils partageaient, bien au-delà des liens du sang. En rétrospective, leur collaboration artistique était également solide, ce qui atteste d’une relation à la fois personnelle et professionnelle. Ce témoignage visuel laisse ainsi transparaître l’importance du rôle que Bruno Salomone occupait dans la famille, notamment auprès de ses filleuls, et illustre la portée affective de son absence.

Bruno Salomone, un artiste disparu en mars 2026 après une longue lutte contre la maladie

Bruno Salomone s’est éteint le 15 mars 2026 à Joinville-le-Pont, à l’âge de 55 ans, des suites d’un cancer qu’il combattait depuis plusieurs années. Cette information avait été confirmée par son agent auprès de l’Agence France-Presse, au nom de la famille. Tout au long de sa maladie, l’acteur avait choisi de préserver sa vie privée, refusant que ses problèmes de santé soient connus du public et même de certains de ses proches dans le milieu professionnel. Cette discrétion avait été respectée jusqu’à son départ, le privant ainsi de la médiatisation de son combat.

Bruno Salomone était connu pour ses talents multiples : acteur, humoriste, et comédien de doublage remarquable. Il s’était fait connaître du grand public dans les années 1990 grâce à la troupe « Nous C Nous », aux côtés notamment de Jean Dujardin. Son rôle d’Igor d’Hossegor dans le film culte « Brice de Nice » l’a définitivement installé dans le paysage culturel français. Par la suite, il a incarné Denis Bouley dans la série télévisée à succès « Fais pas ci, fais pas ça », rôle par lequel il est devenu un « père de famille » aimé du public.

Bruno Salomone a également prêté sa voix à des personnages emblématiques tels que Syndrome dans la version française du film d’animation « Les Indestructibles ». Il a participé à de nombreux projets télévisuels, cinématographiques et théâtraux, témoignant d’une grande polyvalence artistique. Juste avant sa disparition, il avait repris ses rôles dans la série policière « A priori » diffusée sur France 3. Sa carrière riche et variée a laissé une empreinte durable dans le septième art et au-delà.

Sur le plan personnel, Bruno Salomone entretenait une relation proche avec son cousin Paul, dessinateur de bande dessinée. Ensemble, ils travaillaient sur un projet commun jusqu’aux derniers jours de la vie de l’acteur : Bruno rédigeait les textes d’une bande dessinée que Paul devait illustrer. Ce projet reste inachevé, symbolisant partiellement le deuil que traverse la famille, entre souvenirs partagés et premiers anniversaires sans leur proche disparu.