Patrick Bruel maintient sa tournée malgré les accusations

Patrick Bruel a vu son contrôle judiciaire allégé et a obtenu l’autorisation de se rendre à l’étranger, une décision qui relance le débat public alors que l’artiste maintient une partie de sa tournée anniversaire malgré des procédures judiciaires en cours.

Selon un communiqué diffusé mardi 18 août 2026 par ses trois avocats, Maîtres Céline Lasek, Fanny Colin et Christophe Ingrain, Patrick Bruel ne présente « aucun risque de fuite », ayant répondu à l’ensemble des convocations policières. Les conseils ont insisté sur le fait que leur client n’a bénéficié d’« aucun passe‑droit » et ont rappelé que le contrôle judiciaire « ne constitue jamais une sanction », remarque également relevée par RTL. Avant cet allègement, l’artiste n’avait pas le droit de quitter le territoire français.

Figure majeure de la scène culturelle française, Patrick Bruel est né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie française. Chanteur, acteur et joueur de poker professionnel, il s’est imposé dans les années 1990 avec la « Bruelmania » et a enchaîné les succès discographiques et cinématographiques, du tube « Qui a le droit » aux rôles dans Le Prénom ou L’Union sacrée.

Quid de la tournée et des réactions ?

Depuis sa mise en examen pour des faits de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, Patrick Bruel a annoncé renoncer à sa tournée des festivals ainsi qu’aux dernières représentations prévues au théâtre Édouard‑VII. En parallèle, l’artiste a confirmé qu’il maintiendrait sa tournée anniversaire célébrant les 35 ans de l’album Alors regarde.

Julie Poncet, journaliste culture à BFMTV, précise que Patrick Bruel devrait retrouver la scène le 2 octobre prochain à Chartres. Elle rappelle qu’il est « son propre producteur », ce qui, selon elle, le pousse à maintenir les dates tant pour des raisons « économiques » que pour préserver « symboliquement » le lien avec son public.

Des proches du chanteur ont livré à Steven Bellery, chef du service culture de BFMTV, des propos soulignant l’importance morale de la tournée pour Bruel : « Mener à bien cette tournée, c’est ce qui le fait tenir moralement. Il n’a pas l’intention de se laisser faire. Aujourd’hui, il part au combat. »

La reprise des concerts suscite une vive contestation : une pétition réclamant l’annulation des dates aurait déjà recueilli près de 60 000 signatures.